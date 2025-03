Спецпрокуратура США начала расследование против предвыборного штаба Трампа

“Офис Спецпрокуратуры сообщил мне сегодня, что они расследуют использование кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для проведения вечеринки в нарушение закона Хетча”, — заявил Паскрелл.

Как сообщал УНН, сенаторы-республиканцы Майк Ли, Рон Джонсон и Тед Круз направили письмо гендиректору Google Сундару Пичай с просьбой прокомментировать результаты исследования, которое показало, что Google рассылал сообщения с призывами голосовать на выборах президента США только либералам.

Ранее сообщалось, что для победы на выборах президента США кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось выиграть один или два штата, но для более уверенного результата лучше больше — команда действующего главы государства Дональда Трампа готовится идти в суды.

