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Спецпрокуратура США начала расследование против предвыборного штаба Трампа

Спецпрокуратура США начала расследование против предвыборного штаба Трампа

Киев  •  УНН

 • 19326 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Офис Специального прокурора США расследует использование предвыборным штабом президента Дональда Трампа Белого дома в день выборов 3 ноября. Об этом в своем Twitter сообщил член Палаты представителей Конгресса США, демократ Билл Паскрелл, передает УНН.

“Офис Спецпрокуратуры сообщил мне сегодня, что они расследуют использование кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для проведения вечеринки в нарушение закона Хетча”, — заявил Паскрелл.

Как сообщал УНН, сенаторы-республиканцы Майк Ли, Рон Джонсон и Тед Круз направили письмо гендиректору Google Сундару Пичай с просьбой прокомментировать результаты исследования, которое показало, что Google рассылал сообщения с призывами голосовать на выборах президента США только либералам.

Ранее сообщалось, что для победы на выборах президента США кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось выиграть один или два штата, но для более уверенного результата лучше больше — команда действующего главы государства Дональда Трампа готовится идти в суды.

UPDATE The Special Counsel’s Office informed me today they’re investigating the trump campaign’s use of the White House as an Election Day campaign command center and party room for violating the Hatch Act. https://t.co/8sqFjD7zPg

— Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) November 5, 2020

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