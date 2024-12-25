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Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Киев  •  УНН

 • 31970 просмотра

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В Украине существует проблема с подготовкой специалистов по индивидуальному протезированию глаз - окуляристов. Ежегодно стране требуется 4-6 тысяч глазных протезов, стоимостью около 700 евро каждый.

В Украине есть проблема по подготовке специалистов по индивидуальному протезированию - окуляристов. Об этом журналисту УНН сообщил врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков и рассказал об особенностях создания протеза глаза.

Врач рассказал, что с началом полномасштабной войны возросло количество комбинированных травм лица с повреждением глаза. Однако, врачи делают все от них зависящее, чтобы сохранить глаза. Но, к сожалению, есть случаи, когда это невозможно.

"В основном мы сохраняем глаз, в 95% сохраняем глаз, и среди тех 95% возможно больше половины людей остается со зрением. А часть людей имеют воспалительные заболевания и приходится удалять глаз. Но не просто удалять, мы делаем пластически-оперативные вмешательства. Оставляем саму капсулу глаза, имплантируем туда специальный протез, делаем шарик так, чтобы протез глаза плавал и одинаково визуально выглядел, как второй глаз", - сказал Рыков.

Рыков отметил, что есть искусственные протезы глаз из криолитового стекла.

"На сегодня есть искусственные протезы из криолитового стекла. Это, например, стекло мурано, из которого делают замечательные украшения. Это идеальное стекло, оно такое белое, мутное. Из него делают белковую оболочку, а радужку делают используя специальные цвета красок, но покрывают роговицу из хрусталя сваровски. Поэтому искусственный глаз - это очень творческое, художественное произведение. Кроме того, это индивидуальное протезирование", - рассказал Рыков.

Врач-офтальмолог отметил, что в Украине есть проблема по подготовке специалистов по индивидуальному протезированию - окуляристов.

На сегодня стоит проблема подготовки специалистов по индивидуальному протезированию. Окулярист - это не врач, это среднее специальное образование плюс художественное образование, чтобы сделать капилляры на глазу, а это где-то около 50 тоненьких капилляров красного цвета разных оттенков. Именно очкарик добавляет тот цвет, который на втором глазу. Практически отличить глаз здоровый от протеза невозможно, если это из криолитового стекла по современным технологиям сделано. Единственный нюанс - это стоимость. Стоимость одного протеза примерно 700 евро, но срок его годности до 7 лет. То есть, если мы говорим о пластиковом протезе, то он имеет свои преимущества, потому что он немножко легче, но более качественными считаются из криолитового стекла и из хрусталя сваровски

- рассказал Рыков.

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Профессор Рыков отметил, что сейчас обдумывается, как в Украине готовить окуляристов.

"Мы сейчас думаем как в Украине готовить таких специалистов. У нас есть Валдис Вальтерс из Прибалтики, он приехал еще во время первого Майдана и помогал бесплатно, ставил свои протезы, у него своя мастерская. Он готов сделать у себя мастерскую, чтобы готовить украинских окуляристов. Мы еще не знаем как лицензировать эту специальность в медицинскую, или техническую", - сказал Рыков.

Профессор отметил, что во всем мире - это частный бизнес и государство потом просто делает заказ.

"Первичные протезы - это 4000 протезов в год, а возможно до 6000 протезов в год нужно будет, потому что у нас есть постановление Кабмина, где написано, что меняется протез для взрослого один раз в 3 года, а для ребенка раз в год. То есть, как протез за государственные средства можно получить? Очень просто, человек с одним глазом - это инвалид 3 группы. Инвалид должен получить бесплатно протез. Значит, когда дается инвалидность есть программа реабилитации, когда пишут программу реабилитации и указывают - замена искусственного протеза один раз в 3 года, тогда забиваются в бюджет эти деньги и таким образом потом договор должен заключаться с частной фирмой, которая это делает и таким образом обеспечиваются за государственные средства лица с инвалидностью, то есть эта схема должна работать", - рассказал Рыков.

Новые правила замены протезов: что изменилось для ветеранов2 нояб. 2024, 10:51 • 18335 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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