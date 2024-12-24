С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков в комментарии УНН рассказал, что 90% операций, которые проводят военным, касаются комбинированных ранений головы.

«Среди всех операций, которые делается военным, изолированных, то есть чисто повреждения глаза, очень мало, примерно где-то 10%, а 90% - это комбинированные ранения головы. И здесь мы работаем совместно с челюстно-лицевым хирургом, нейрохирургами и лорами, то есть мультидисциплинарный подход. Так мы делаем во многих клиниках, в том числе в областной больнице (в Киеве - ред.) вместе с кафедрой челюстно-лицевой хирургии и кафедрой офтальмологии (Кафедра офтальмологии и оптометрии последипломного образования НМУ имени А.А.Богомольца - ред.) У нас общая работа, профессор Оксана Петренко работает очень много и профессор Дмитрий Жмурик, у нас молодежь замечательная», - рассказал Рыков.

Он отметил, что главное в таких операциях - это реконструкция.

«То, что мы сейчас делаем, это на десятилетия работа, потому что мы делаем определенный этап, он не закончится через неделю, через месяц, потому что идут проблемы репаративные, рубцевание, потом пластические операции. Нам нужно привести лицо к косметическому виду и это десятилетия. Действительно мы сейчас оперируем и вот проблемы прооперировать нет», - отметил Рыков.

По его словам, проблема будет в реабилитации этих пациентов, ведь нужны специальные госпитали, нужен мультидисциплинарный подход.

«Потому что пациент, как в Америке попадает в госпиталь, там есть даже оптометрист, который подбирает очки им, потому что контуженный человек уже совсем другой, нужен другой подход. То есть вот такие госпитали с мультидисциплинарным подходом нам нужны после военных действий», - сказал Рыков.

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