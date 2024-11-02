Новые правила замены протезов: что изменилось для ветеранов

В Украине упростили процедуру замены части протеза - приемной гильзы, которой протез крепится к телу. Теперь ветераны могут получить пожизненное направление на все необходимые комплектующие, обращаясь только к протезному предприятию. Об этом сообщила советник министра социальной политики Елена Кульчицкая в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

По ее словам, постановление Кабмина, которое регулирует этот вопрос, вступило в силу 30 октября.

"Она предусматривает, что замена приемной гильзы (куксоприемника), которой протез крепится к телу, происходит по решению протезного предприятия и финансируется государством", - рассказала Кульчицкая.

Она отметила, что ранее для финансирования расходов по замене куксоприемника нужно было оформлять заключение о необходимости замены такой комплектующей от мультидисциплинарной реабилитационной команды, медико-социальных экспертных комиссий или военно-врачебной комиссии.

Такой путь был слишком сложный, и, соответственно услышав призывы ветеранов, мы приняли изменение, которое упрощает эту процедуру и сводит ее фактически к сотрудничеству только с протезным предприятием. Для получения комплектующих для протезов нужно обращаться к протезному предприятию. Соответствующие изменения предусматривают, что на эти все комплектующие, все виды обеспечения, которые нужны ветеранам с ампутацией, им выдается пожизненное направление - сказала Кульчицкая.

То есть, по ее словам, обеспечение протезом, расходными материалами к ним не ограничивается одним разом.

"Каждый протез, каждая комплектующая к протезу имеет свой срок эксплуатации, срок использования и после этого подлежит замене также за счет государства. Соответственно, эти изменения, о которых мы сейчас говорим, предусматривают, что такое направление дается пожизненно человеку, и он может им воспользоваться, когда срок, на который выдавалось соответствующее средство, закончился. Он сразу может оформлять новое", - рассказала Кульчицкая.

В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования

Контекст

В Минсоцполитики сообщали 31 октября, что отныне, в случае если стоимость замены не превышает 15 процентов предельной цены протеза (для военнослужащих с учетом трехкратного увеличения), для процедуры не требуется оформление заключения мультидисциплинарной реабилитационной команды, ВВК, ВКК или МСЭК. Достаточно решения комиссии протезно-ортопедического предприятия. Это существенно сократит время замены гильзы.

В свою очередь протезно-ортопедическое предприятие, получившее заявку на проведение ремонта средства реабилитации, будет обязано до формирования предварительного заказа составлять калькуляцию и загружать ее в электронное личное дело. Это будет способствовать прозрачности расчета стоимости ремонта средств реабилитации.

До этого решения ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько обратился в Минсоцполитики из-за усложненной процедуры выдачи комплектующих к протезам. Он заявил, что для получения новых комплектующих (наколенников) ему необходимо подтвердить у МСЭК и у семейного врача потребность в получении наколенников, после чего занести бумаги в ЦПАУ.

Терен отметил, что наколенники являются фактически расходным материалом, держатся месяц-два, а дальше рвутся, что делает невозможным дальнейшее пользование протезами.

Поэтому он в заметке в Instagram отметил министерство с призывом содействовать в помощи ветеранам, чтобы процедура замены комплектующих была проста, а не создавала ситуацию, когда ветераны с ампутацией вынуждены "сидеть тихонько и не высовываться из домов, потому что ходить же не на чем".

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование