Новые правила замены протезов: что изменилось для ветеранов

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 96581 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 105081 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 106983 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 129093 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 144543 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 141557 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 139590 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 183363 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131800 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 209518 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявили воздушную тревогу: работает ПВО

В Киеве объявили воздушную тревогу: работает ПВО

02:58 • 52649 просмотра
Снаряды из Ливана ранили семь человек в центре Израиля

Снаряды из Ливана ранили семь человек в центре Израиля

03:29 • 35043 просмотра
В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА

В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА

03:50 • 50069 просмотра
"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

04:25 • 51352 просмотра
Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

04:28 • 50726 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 102268 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 104229 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 183363 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 169404 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 209518 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 71066 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 118380 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 125329 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 106038 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 109279 просмотра
Актуальное
Новые правила замены протезов: что изменилось для ветеранов

Новые правила замены протезов: что изменилось для ветеранов

Киев  •  УНН

10:51 • 3157 просмотра

Read in English

Ветераны получили пожизненное направление на замену протезов и комплектующих без дополнительных справок. Теперь достаточно обратиться только к протезному предприятию, если стоимость замены не превышает 15% предельной цены.

В Украине упростили процедуру замены части протеза - приемной гильзы, которой протез крепится к телу. Теперь ветераны могут получить пожизненное направление на все необходимые комплектующие, обращаясь только к протезному предприятию. Об этом сообщила советник министра социальной политики Елена Кульчицкая в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

По ее словам, постановление Кабмина, которое регулирует этот вопрос, вступило в силу 30 октября.

"Она предусматривает, что замена приемной гильзы (куксоприемника), которой протез крепится к телу, происходит по решению протезного предприятия и финансируется государством", - рассказала Кульчицкая.

Она отметила, что ранее для финансирования расходов по замене куксоприемника нужно было оформлять заключение о необходимости замены такой комплектующей от мультидисциплинарной реабилитационной команды, медико-социальных экспертных комиссий или военно-врачебной комиссии.

Такой путь был слишком сложный, и, соответственно услышав призывы ветеранов, мы приняли изменение, которое упрощает эту процедуру и сводит ее фактически к сотрудничеству только с протезным предприятием. Для получения комплектующих для протезов нужно обращаться к протезному предприятию. Соответствующие изменения предусматривают, что на эти все комплектующие, все виды обеспечения, которые нужны ветеранам с ампутацией, им выдается пожизненное направление

- сказала Кульчицкая.

То есть, по ее словам, обеспечение протезом, расходными материалами к ним не ограничивается одним разом.

"Каждый протез, каждая комплектующая к протезу имеет свой срок эксплуатации, срок использования и после этого подлежит замене также за счет государства. Соответственно, эти изменения, о которых мы сейчас говорим, предусматривают, что такое направление дается пожизненно человеку, и он может им воспользоваться, когда срок, на который выдавалось соответствующее средство, закончился. Он сразу может оформлять новое", - рассказала Кульчицкая.

В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования25 июля 2024, 16:28 • 102557 просмотров

Контекст

В Минсоцполитики сообщали 31 октября, что отныне, в случае если стоимость замены не превышает 15 процентов предельной цены протеза (для военнослужащих с учетом трехкратного увеличения), для процедуры не требуется оформление заключения мультидисциплинарной реабилитационной команды, ВВК, ВКК или МСЭК. Достаточно решения комиссии протезно-ортопедического предприятия. Это существенно сократит время замены гильзы.

В свою очередь протезно-ортопедическое предприятие, получившее заявку на проведение ремонта средства реабилитации, будет обязано до формирования предварительного заказа составлять калькуляцию и загружать ее в электронное личное дело. Это будет способствовать прозрачности расчета стоимости ремонта средств реабилитации.

До этого решения ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько обратился в Минсоцполитики из-за усложненной процедуры выдачи комплектующих к протезам. Он заявил, что для получения новых комплектующих (наколенников) ему необходимо подтвердить у МСЭК и у семейного врача потребность в получении наколенников, после чего занести бумаги в ЦПАУ.

Терен отметил, что наколенники являются фактически расходным материалом, держатся месяц-два, а дальше рвутся, что делает невозможным дальнейшее пользование протезами.

Поэтому он в заметке в Instagram отметил министерство с призывом содействовать в помощи ветеранам, чтобы процедура замены комплектующих была проста, а не создавала ситуацию, когда ветераны с ампутацией вынуждены "сидеть тихонько и не высовываться из домов, потому что ходить же не на чем".

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование27 февраля 2024, 12:14 • 22084 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
ukrainaУкраина