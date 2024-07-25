В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования

Генеральный директор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталий Музыченко во время вебинара рассказал, что предлагает государство каждому, кто нуждается в протезах, алгоритм действий после травмирования - пошаговые инструкции по получению протеза, особенности первичного и вторичного протезирования, а также протезной реабилитации, передает УНН.

Детали

Как рассказал Музыченко, путь протезирования предусматривает 5 этапов:

Травма; Ампутация; Допротезная реабилитация; Протезирование - первичное протезирование и вторичное протезирование (обеспечение высокофункциональным протезом); Эксплуатация и ремонт - гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Это такой маршрут, который стартует у нас с этапа получения травмы. Далее мы говорим об этапе, который предусматривает вмешательство уже в виде ампутации. Параллельно нужно обратить внимание на такой этап, как допротезная реабилитация и подготовка, и это то, где мы видим сейчас достаточно большие недостатки в потере времени и потенциальной подготовки пациента к следующему протезированию. После этих этапов можем говорить о том, когда пациент подготовлен в формате или к первичному протезированию, или к вторичному протезированию, происходят определенные процедуры - сказал Музыченко.

Он отметил, что восстановление функциональных возможностей наших защитников, лиц, получивших травмы, в частности в результате военных действий, является одним из приоритетов государства.

И поэтому государство предусматривает через соответствующую программу обеспечения всех необходимых вспомогательных средств реабилитации, которые необходимы пациенту в условиях проведения реабилитационного процесса - подчеркнул Музыченко.

По его словам, ранее система реабилитации работала в формате обеспечения вспомогательными средствами реабилитации уже после получения статуса лица с инвалидностью, но на сегодня эти механизмы отделены друг от друга.

Ждать установления инвалидности в сегодняшних условиях не нужно - отметил Музыченко.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения травмы, связанные с ампутацией конечностей, большинство получалось в результате ДТП.

К сожалению, но на сегодня, на первое место у нас получение травм и последующей ампутации является фактор войны. Это непосредственно наши защитники, наши военные, и это граждане, которые получат ранения в результате постоянных обстрелов - добавил Музыченко.

Гендиректор рассказал, что первый этап - это возникновение обстоятельств, то есть человек, который получил соответствующую травму. Это по сути получение первичной медицинской помощи и принятие решения о дальнейшей системе лечения.

После этого этапа происходит принятие решения о необходимости и целесообразности проведения ампутации. На этапе проведения ампутации, подготовки к ампутации в большинстве случаев мы очень настаиваем и выстраиваем таким образом механизмы, чтобы эта работа проводилась с пониманием дальнейшей судьбы, дальнейшей реабилитационной помощи пациенту - говорит Музыченко.

По его словам, после проведения оперативного вмешательства, после проведения ампутации важным блоком является допротезная реабилитация, или подготовка к дальнейшему протезированию.

Отмечается, что реабилитация охватывает этапы физических упражнений, компрессионной терапии, массаж рубца и гигиена культи.

Перечень физических упражнений определяет мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая контролирует реабилитационный процесс.

Массаж рубца проводит физический терапевт, а уход за гигиеной культи проводит лично человек.

Важно подобрать правильный набор физических упражнений, которые будут иметь поддерживающую функцию, помогать формировать культю, иметь достаточно адекватные нагрузки с учетом физиологических возможностей пациента, с учетом его состояния здоровья - подчеркнул Музыченко.

Он отмечает, что необходимо обратить особое внимание на выбор протезиста, ведь значительное количество тех мероприятий протезной работы проводятся по первичному получению протеза.

Сейчас в нашем государстве функционирует более 106 предприятий, которые обеспечивают разного рода вспомогательными средствами реабилитации. В частности, мы говорим почти о 60 предприятиях, специализирующихся на протезно-ортопедических изделиях. Мы должны понимать, что определенные предприятия специализируются больше на работе с протезированием нижних конечностей, кто-то протезирует больше верхние конечности. Все зависит от сложности ситуации, уровня ампутации, системы крепления протезов. Очень важно на этом этапе понять с кем в дальнейшем пациент будет работать. Здесь ключевую роль играет и логистика, и место нахождения, и представительство. Как показывает практика, то первичное протезирование требует постоянного контакта человека и протезиста - говорит Музыченко.

Четвертый этап предусматривает собственно протезирование, которое делится на первичное - протезирование после формирования культи, и вторичное высокофункциональное протезирование через 12 месяцев после первичного протезирования.

Первичное протезирование - на первом этапе использования протеза после ампутации происходят изменения антропометрических данных: меняется форма, параметры культи - той части тела, к которой крепят протез. Мышечная ткань уменьшается или увеличивается.

Именно в это время лицо только привыкает к протезу и осваивает его возможности. Функциональный протез состоит на базе механических, пневматических или гидравлических узлов.

Первичное протезирование предоставляет возможность овладеть техниками владения протезом, которые впоследствии дают возможность качественно пользоваться высокофункциональными протезами.

Вторичное протезирование - обеспечение высокофункциональным протезом Высокофункциональные протезы сложнее сразу освоить. Из-за постоянной корректировки и смены куксоприемника значительно снижается эффективность использования протеза.

А также не каждому целесообразен высокофункциональный протез из-за ряда технических ограничений, таких как нагрузка, чувствительность к условиям эксплуатации, больший вес и других характеристик.

Процесс получения первичного протезирования предусматривает:

подача заявки в социальные органы;

обращение к предприятиям протезирования;

посещение предприятия;

подбора предприятием соответствующего протеза;

визиты на примерку;

получение протеза.

Процесс получения вторичного протезирования предусматривает:

лицо, самостоятельно выбрав протезное предприятие, обращается к нему с соответствующим заявлением и документами;

протезист подбирает комплектацию протеза в соответствии с функциональными потребностями лица;

протезное предприятие передает документы на рассмотрение в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью;

Фонд прорабатывает документы и в случае положительного принятия решения подписывается трехсторонний договор.

Для понимания ситуации, то сейчас стоимость протезных изделий, которые покрываются государством составляет до почти 1,5 млн гривен, если мы говорим о нижних концах, и 2,9 млн гривен, если говорим о верхних конечностях - отметил Музыченко.

Напомним

Современный центр протезирования и реабилитации ветеранов откроют в Украине. Созданием центра занимаются представители польской компании EnForce Medical Technologies и фондов "Польша помогает Украине", Siepomaga и Solidarity Fund.