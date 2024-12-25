Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

На днях в Киеве состоялся митинг пациентов-орфанов и их семей. Они требовали обеспечения специальными повязками для людей с редким заболеванием - буллезным эпидермолизом. На первый взгляд, ситуация кажется простой: государство должно обеспечивать больных качественными средствами ухода. Однако предварительный анализ УНН выявил, что за этой проблемой стоит целая схема, которая может быть выгодной узкому кругу лиц и которая работает благодаря одному человеку.

При анализе рынка выяснилось, что государство закупает повязки исключительно одного производителя - шведской компании. Хотя на рынке есть другие варианты, которые стоят значительно дешевле, их не закупают. Почему так? Причина может скрываться в тендерных условиях, которые фактически исключают любую конкуренцию. В техническом задании прописаны спецификации, идеально соответствующие характеристикам продукции одного конкретного бренда.

Это ставит под сомнение прозрачность тендеров. Кроме того, возникает вопрос: учитываются ли интересы пациентов, если цена за единицу продукции завышена в несколько раз?

Изучая процесс подготовки тендерной документации, мы обнаружили, что ключевую роль в этом процессе играет один человек. Он, по нашим данным, не только разрабатывает технические задания, но и имеет отношение к общественному союзу "Орфанные заболевания Украины". Этот союз представляет интересы пациентов в том числе с буллезным эпидермолизом, но одновременно активно пропагандирует использование именно повязок шведского производства. Другие производители даже не рассматриваются.

Конфликт интересов или системная коррупция?

Особого внимания заслуживает связь общественного союза с иностранным производителем. Как сообщают наши источники, союз получает финансирование от компании, представляющей интересы этого производителя в Украине. Получается, что организация, которая должна была бы быть адвокатом пациентов, фактически работает на продвижение одной коммерческой структуры.

Это создает замкнутый круг: больным рассказывают, что альтернативы нет, тендеры прописывают под одного производителя, а пациенты вынуждены зависеть от продукции, цена которой кажется необоснованной.

Главный вопрос: почему государство позволяет существование такой монополии? Если на рынке есть альтернативы, которые ничем не уступают по качеству, почему их не рассматривают? И действительно ли пациенты получают лучшее, или же они стали заложниками финансовых интересов узкого круга лиц?

Журналисты УНН продолжают свое расследование. Мы обратимся в Министерство здравоохранения и другие профильные органы с просьбой объяснить, почему тендеры проводятся таким образом. Также планируем получить комментарии от независимых медицинских экспертов и представителей альтернативных поставщиков.

Мы намерены довести это дело до конца, чтобы узнать, чьи интересы стоят за государственными закупками, и можно ли изменить ситуацию в пользу пациентов. Следите за обновлениями, ведь правда должна быть услышана.

Справочно

Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, которое делает кожу чрезвычайно хрупкой. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным.