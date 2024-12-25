Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Украинцы возмущены новыми законодательными инициативами, которые сейчас обсуждают нардепы и могут заставить аптеки закрываться, в том числе и в отдаленных районах. Во время уличного опроса УНН граждане выразили свое недовольство из-за возможных последствий такого решения.

Часть опрошенных отмечает, что в небольших населенных пунктах и без того ограничен выбор аптек, поэтому нельзя допустить их сокращения.

«Очень негативно, потому что и в маленьких городах надо, чтобы был какой-то выбор, чтобы было людям, где купить дешевые лекарства. Не только где-то одна аптека будет работать и там будут одни цены, потому что они без конкуренции будут работать».

«Для семьи, которая проживает, например, в маленьком городке и нужно ехать в город (в аптеку), конечно, это плохо».

Отдельно респонденты отмечают сложности, которые могут возникнуть для пожилых людей.

«На мой взгляд, уменьшение количества аптек может привести к тому, что пожилые люди не смогут обеспечить себя лекарствами. Мне это не нравится, потому что я сам пенсионер и инвалид, постоянно сталкиваюсь с покупкой лекарств, а цены зашкаливают».

«Если их (аптеки) будут массово резать, то уже будет плохо. Пожилым людям очень удобно, когда есть аптека под домом или в шаговой доступности. Если их там одна-две, то пусть уже одна-две и работают. Зачем их сокращать, кому они мешают?».

Некоторые из опрошенных порекомендовали нардепам лучше обратить внимание на цены на лекарства, а не уменьшать количество аптек.

«Медицину вообще угробили, еще и аптеки, на которых наживаются не люди, а государство. У меня операция на сердце была, и мне нужно пить лекарства постоянно. Пусть лучше не количество аптек уменьшают, а на цены смотрят».

Речь идет о поправках к законопроекту №11493 о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах», которые касаются квотирования поставок лекарств, единого электронного каталога и отмены скидок для аптек, что может привести к подорожанию лекарств и закрытию аптечных пунктов.

Комитет по вопросам здоровья нации планировал рассмотрение скандальных поправок к законопроекту №11493 на заседании 9 декабря. Однако благодаря активной позиции участников фармрынка этот вопрос перенесли. В то же время участники фармрынка опасаются, что рассмотрение изменений перенесли намеренно, чтобы «протянуть» их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения.

На этом этапе важно, чтобы депутаты услышали представителей отрасли и учли их экспертное мнение. Ведь непродуманные изменения рискуют стать дорогостоящими не только для бизнеса, но и для всего общества. Если конструктивный диалог между сторонами не будет налажен, последствия могут коснуться каждого украинца - из-за потери рабочих мест, подорожания лекарств и массового оборота фальсифицированной продукции, опасной для жизни и здоровья.