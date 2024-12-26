Чешская компания тайно поставила критическое оборудование для украинской АЭС

Чешская компания Plzeňská Škoda JS из группы ČEZ тайно поставила в Украину восемь новых приводов для реакторов АЭС в Ровенской области. Об этом сообщает новостной портал Novinky, передает УНН.

Детали

Представитель инжиниринговой компании Карел Самец в Пльзене объяснил, что доставка оборудования осуществлялась из-за неоднократных атак России.

Он пояснил, что эти приборы обеспечивают стабильную работу реактора и позволяют его регулировать, что поможет обеспечить стабильные поставки электроэнергии в Украину.

В городе Ровно находится одна из четырех атомных электростанций в стране.

Она расположена недалеко от границы с Польшей и белоруссией. Недавно компания ÚJV Řež, которая также занимается группой ČEZ, изготовила и поставила специальный кабель для усиления защитного корпуса реактора. Он весит тринадцать тонн и имеет размеры сто семьдесят три метра - сказал Карл Семец.

Другая компания этой группы - ÚJV Řež - изготовила и поставила специальный кабель весом 13 тонн и имеет размеры сто семьдесят три метра. Он предназначен для усиления защитного здания реактора.

По условиям договора, компания Škoda JS отправила на Ровенскую АЭС 76 единиц накопителей. Основная часть оборудования уже введена в эксплуатацию. Запасные устройства предназначены для замены при необходимости. Стоимость контракта является конфиденциальной информацией в соответствии с пожеланиями клиента.

ŠKODA JS пока является единственным производителем в мире, который может поставлять этот тип приводов на украинские атомные электростанции. Другой альтернативный производитель - только россия, отмечает Novinky.

В компании рассчитывают на расширение сотрудничества, в том числе и с Южноукраинской АЭС. ŠKODA JS также активно работает в связи с уже обнародованным планом расширения Хмельницкой АЭС.

Напомним,

Из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция осталась на одной линии питания, восстановление начнется после улучшения ситуации с безопасностью.