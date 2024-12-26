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Чешская компания тайно поставила критическое оборудование для украинской АЭС

Чешская компания тайно поставила критическое оборудование для украинской АЭС

Киев  •  УНН

 • 711 просмотра

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Plzeňská Škoda JS доставила 8 новых приводов для реакторов Ровенской АЭС несмотря на российские атаки. Компания также поставила специальный защитный кабель длиной 173 метра и 76 накопителей.

Чешская компания Plzeňská Škoda JS из группы ČEZ тайно поставила в Украину восемь новых приводов для реакторов АЭС в Ровенской области. Об этом сообщает новостной портал Novinky, передает УНН.

Детали

Представитель инжиниринговой компании Карел Самец в Пльзене объяснил, что доставка оборудования осуществлялась из-за неоднократных атак России.

Он пояснил, что эти приборы обеспечивают стабильную работу реактора и позволяют его регулировать, что поможет обеспечить стабильные поставки электроэнергии в Украину.

В городе Ровно находится одна из четырех атомных электростанций в стране.

Она расположена недалеко от границы с Польшей и белоруссией. Недавно компания ÚJV Řež, которая также занимается группой ČEZ, изготовила и поставила специальный кабель для усиления защитного корпуса реактора. Он весит тринадцать тонн и имеет размеры сто семьдесят три метра

- сказал Карл Семец. 

Другая компания этой группы - ÚJV Řež - изготовила и поставила специальный кабель весом 13 тонн и имеет размеры сто семьдесят три метра. Он предназначен для усиления защитного здания реактора.

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По условиям договора, компания Škoda JS отправила на Ровенскую АЭС 76 единиц накопителей. Основная часть оборудования уже введена в эксплуатацию. Запасные устройства предназначены для замены при необходимости. Стоимость контракта является конфиденциальной информацией в соответствии с пожеланиями клиента.

ŠKODA JS пока является единственным производителем в мире, который может поставлять этот тип приводов на украинские атомные электростанции. Другой альтернативный производитель - только россия, отмечает Novinky.

В компании рассчитывают на расширение сотрудничества, в том числе и с Южноукраинской АЭС. ŠKODA JS также активно работает в связи с уже обнародованным планом расширения Хмельницкой АЭС.

Напомним,

Из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция осталась на одной линии питания, восстановление начнется после улучшения ситуации с безопасностью.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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