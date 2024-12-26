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Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды

Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды

Киев  •  УНН

 • 50179 просмотра

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Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2024 году вырос до 2,49 балла из 5 возможных. Defense Tech и энергетика определены как самые перспективные отрасли для инвестиций в 2025 году.

Украина достаточно непросто прошла 2024 год. Было немало разочарований, связанных с ситуацией на фронте, продолжающейся войной и мобилизацией. Были и сложные для бизнеса решения власти по росту налогов, росту тарифов и тому подобное. О вызовах, стоящих перед Украиной и потенциальных возможностях в статье для УНН рассказал кандидат юридических наук, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов. 

Несмотря на это, по данным исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с NEQSOL Holdings, Индекс инвестиционной привлекательности Украины в 2024 году вырос до 2,49 балла (из возможных 5), что по сравнению с 2,44 баллами в 2023 году свидетельствует о незначительном улучшении инвестиционного климата в Украине. 

Среди основных факторов, положительно повлиявших на инвестиционную привлекательность Украины в 2024 году, респонденты отметили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, отмену пошлин и квот на украинский экспорт, а также транспортный безвиз с ЕС, значительный прогресс в цифровизации государственных услуг и присоединение Украины к объединенной энергосистеме ЕС.

При этом, респонденты указали на некоторые негативные факторы, которые плохо повлияли на инвестиционную привлекательность Украины. Среди них остается российская военная агрессия, коррупция, слабая судебная система, теневая экономика и атаки на энергосистему страны. Также 81% опрошенных считают, что ограничение валютных операций негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. 49% экспертов ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата, а 38% из них считают, что новым инвесторам будет невыгодно вкладывать средства в Украину в течение ближайших 6 месяцев.

Конечно, Индекс инвестиционной привлекательности Украины является достаточно специфическим исследованием, которое носит характер, скорее, опроса и никоим образом не раскрывает инвестиционный потенциал Украины. Оценка респондентов, среди которых значительное количество топ-менеджеров, часто имеет эмоциональную окраску и зависит от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте. Впрочем, можно сделать некоторые выводы из этого Индекса, особенно если сопоставить эти данные с другими международными рейтинговыми исследованиями.

Так, Индекс восприятия коррупции (CPI - Corruption Perceptions Index), который формирует рейтинг государств по показателю уровня коррупции, разработанный Transparency International, показал незначительный прогресс Украины в 2023 году, ведь наше государство получило 36 из 100 возможных баллов и заняло 108 место из 180 государств. Хотя за 2023 год по сравнению с предыдущим годом, Украина получила 3 дополнительных балла, по мнению экспертов Transparency International правительство должно более активно работать над повышением эффективности борьбы с топ-коррупцией, эффективно использовать конфискованные активы коррупционеров и начать реформу Счетной палаты и Госаудитслужбы.

Заслуживает внимания Индекс верховенства права (Rule of Law Index), который позволяет оценить уровень соблюдения принципов верховенства права в мире и определяется Проектом World JusticeProject - WJP для исследования состояния развития законодательства, в 2024 году определил Украину на 88 месте, улучшив свои показатели на одну позицию по сравнению с 2023 годом. Основные проблемы законодательства Украины, по мнению экспертов WJP, остаются в плоскости борьбы с коррупцией и судопроизводства.

Можно также отметить рейтинговое исследование Международный индекс защиты прав собственности, которое готовит Международный Альянс прав собственности (Property Rights Alliance) и демонстрирует достижения разных стран в сфере защиты прав собственности. В 2024 году Украина в этом списке из 125-ти стран находится на 102-м месте, то есть, потеряла 2 позиции по сравнению с прошлогодним результатом. Международный Альянс прав собственности указывает на проблемы в законодательстве по борьбе с коррупцией, независимостью судебных органов, а также ухудшение ситуации с регистрацией права собственности, что вероятно обусловлено ограничениями, введенными новым законодательством о мобилизации. При этом, Международный индекс защиты прав собственности является вполне рабочим инструментом, данные которого часто используют для оценки инвестиционной привлекательности государства.

Как видим, все международные рейтинги и индексы свидетельствуют о проблемах функционирования судебной системы, недостаточной борьбе с коррупцией и т.д., а значит их можно характеризовать, как системные проблемы, влияющие на рейтинг Украины и, как следствие, ее инвестиционную привлекательность. Очень хочется верить, что власть исследует и оценивает эти данные для организации эффективных реформ и изменений в законодательство. 

Что касается, собственно, законодательных изменений в 2024 году, то их было достаточно много и они обычно осуществлялись как в рамках плана Ukraine Facility, так и в рамках выполнения Меморандума с МВФ. В то же время, некоторые изменения в законодательство можно назвать сомнительными и такими, которые негативно влияют на интерес инвесторов к нашему государству.

Такие нововведения, как внедрение "клуба белого бизнеса" или как определено в Законе 11084 "клуба для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства" предусматривает де-факто формирование списков недобросовестных налогоплательщиков, которые платят меньше налогов чем другие в определенной отрасли, что априори означает дискриминацию и налоговое давление, а следовательно несет финриски для инвесторов. 

Например, можно взять специфику IT бизнеса, где перспективный для привлечения инвестиций стартап может иметь низкие показатели пока не выйдет на определенный уровень окупаемости и привлечения финансирования. При этом, такой бизнес станет недобросовестным налогоплательщиком, ведь его показатели будут ниже, чем среди других компаний в отрасли.

Фактически, мы получили дискриминационное налоговое законодательство, где ГНС сама будет определять: кто хороший, а кто плохой и соответственно может быть наказан. Такие реформы точно не о безопасности инвестиций.

Всех также беспокоят риски возвращения хорошо известных бизнесу "маски-шоу" и откровенного давления правоохранителей, что в условиях слабой судебной системы может остановить и закрыть любой бизнес. Мягко говоря, защитить нарушенное обыском или незаконным арестом счетов и имущества право в судебном порядке, иногда просто невозможно, ведь судебная система работает скорее в интересах следствия, чем защиты бизнеса. Бизнес-омбудсмен и "инвест-няни" для инвесторов не являются достаточной гарантией сохранности их денег, ведь у большинства серьезных компаний есть четкое понимание, что любые способы внесудебной защиты являются лишь альтернативными и уверенными можно быть только в суде или арбитраже.

При этом, правительство не прекращает попытки "перезагрузить" и выбрать новое руководство БЭБ, чтобы выполнить требования МВФ по увеличению поступлений в бюджет. Как БЭБ может увеличить поступления в бюджет в 2025 году и одновременно не вмешиваться и не препятствовать бизнесу мне представить сложно. В то же время, результаты всеукраинского опроса для Консультативной миссии Европейского Союза в Украине свидетельствуют о критически низком уровне доверия украинцев к БЭБ в 2023 году: только 27% респондентов доверяют деятельности данного правоохранительного органа против 32%, которые выразили свое недоверие.

Недавно добавились достаточно неожиданные риски по кибербезопасности и защите государственных реестров. Российская хакерская атака остановила работу бизнеса, поставила на паузу банковское кредитование и предоставление большего количества государственных услуг, но она также заставила нервничать инвесторов. За последнюю неделю я имел десятки звонков от иностранных клиентов, которые были достаточно напуганы перспективой потери своей недвижимости и зарегистрированных в Украине компаний. Конечно, я верю в восстановление госреестров в ближайшее время и стараюсь убеждать в этом своих клиентов, но вопрос безопасности реестра недвижимости и ЕГРПОУ это не только вопрос государственной безопасности, но и вопрос защиты и привлечения инвестиций.

Относительно положительных тенденций инвестиционной привлекательности, стоит отметить значительное количество новых интересных IT проектов, в частности, в сфере Defence Tech, которые фактически являются инновационными на рынке. Ведь аналогов, которые могут пройти испытания в условиях реальных боевых действий высокой интенсивности в мире немного. Положительным является работа отдельных Кластеров для развития Defense Tech в Украине, например Brave1. Собственно Defense Tech имеет тенденции для развития в 2025 году и считаю имеет большой потенциал для привлечения инвестиций. 

Другой потенциально перспективный для привлечения инвестирования сектор экономики остается энергетика. Развитие "зеленой" энергетики, увеличение объемов генерации и собственных добыч энергоресурсов и т.д., будут иметь перспективу для инвестирования в 2025 году. Отдельно стоит отметить инвестиции в аграрный сектор, которые помимо прочего планируют привлечь через функционирование нового ООО "Государственный земельный банк" и передачи в аренду с/х земель по рыночным ставкам. Несмотря на громкие заявления о достаточно высоких ставках аренды земли, которые были достигнуты на аукционах Государственного земельного банка, надеюсь на прозрачность и своевременность оплаты этих арендных платежей и дальнейшее целевое использование земель субарендаторами Земельного банка.

Следовательно, правительству следует больше внимания сосредоточить на проблемных сферах, требующих лучшего законодательного регулирования, в частности реформе судопроизводства и борьбе с коррупцией. Дело в том, что инвесторы больше доверяют международным рейтинговым исследованиям и оценкам, чем официальным данным правительства или гарантиям помощи от "инвест-нянь". Отдельно стоит отметить, что Украина имеет значительный инвестиционный потенциал, который можно раскрыть после окончания войны путем последовательных и прозрачных реформ в законодательство.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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