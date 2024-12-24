Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

российская пропаганда меняет акценты, сосредотачиваясь на политических аспектах, пытаясь подорвать веру украинцев в способность достичь успеха в войне и посеять сомнения относительно поддержки со стороны Запада. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз предупреждают об угрозе манипуляций общественным мнением через скрытые нарративы, направленные на подрыв морального духа общества и армии, пишет УНН.

Сейчас складывается ситуация, когда, особенно на фоне общей политической обстановки в мире, на информационную арену снова выходят сторонники нарративов москвы. По словам специалистов КНИИСЭ, активизация пророссийски настроенных украинских политиков и пропагандистов произошла тогда, когда в украинском медийном пространстве началось активное обсуждение будущих украинско-российских мирных переговоров.

"Именно в этот период они активно начали распространять информацию, направленную на дискредитацию действующей власти и утверждение в массовом сознании мысли о том, что личные интересы политического руководства государства и нежелание потерять власть мешают ему выполнять его обязанности, в частности препятствуют достижению договоренностей между представителями сторон вооруженного конфликта, и делают невозможным переговоры между ними, а следовательно и достижение мира между Украиной и российской федерацией", - рассказали в Институте.

В этом контексте, по их словам, продвигаются нарративы, которые достаточно активно культивируются российской пропагандой, о том, что украинское политическое руководство сознательно не соглашается на переговоры с руководством рф из-за опасений потерять власть, западные партнеры Украины не одобряют действия украинской власти и готовы изменить ее с целью заставить украинцев пойти на уступки в пользу рф, а Украина и ее руководство не имеют уже той поддержки стран Запада, которую им обещали в начале полномасштабного вторжения и т.д.

Дело Бережной, как пример оправдания российской агрессии

Ранее, по словам экспертов КНИИСЭ, российские нарративы в основном оправдывали полномасштабное военное вторжение в Украину. Ярким примером в этом контексте может быть дело Елены Бережной - матери экс-нардепа от "Партии Регионов" Ирины Бережной.

По информации Киевской городской прокуратуры, приговором суда женщина признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 1 ст.111 УК Украины).

Отмечается, что прокурорами в суде доказано, что обвиняемая, которая является гражданкой Украины и председателем украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. В частности, получив задание от российских кураторов, в феврале 2022 года Елена Бережная как глава украинской правозащитной организации подготовила письмо на имя постоянного представителя рф при ООН Василия Небензи, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине, оправдывая таким образом военную агрессию россиян.

Елена Бережная писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую „спецоперацию рф в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто политики официально призывают „убивать русских", российские кураторы в переписке советовали женщине „до полной зачистки сидеть дома".

В дальнейшем, 28 февраля 2022 года во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.

"Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, текст, написанный обвиняемой для выступления Небензи на одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, направлен на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, подрыв морального духа населения и армии Украины, внесение раздора и общественно-политическую дестабилизацию в государстве", - отметили в прокуратуре в ответ на запрос УНН.

Изменение российских нарративов

Эксперты КНИИСЭ отмечают, что сейчас российские нарративы больше сосредоточены на политических аспектах. "Вместо оправдания агрессии сейчас продвигается мысль, что бороться нет смысла, что Украина постепенно слабеет и в конце концов будет вынуждена пойти на переговоры, даже на невыгодных условиях. Это подрывает веру общества в возможность достичь успеха, что, безусловно, выгодно россии. Кроме того, ситуация переходит в военную плоскость, поскольку такие нарративы подрывают доверие к Вооруженным Силам Украины, снижают уверенность военных в собственных силах и способность противостоять врагу. Они также расшатывают моральный дух среди военнослужащих, что сейчас также является важным направлением работы экспертов-лингвистов", - рассказали в КНИИСЭ.

Пропаганда россии целенаправленно использует самые болезненные для украинского общества темы, пытаясь максимально сыграть на них. При этом следует учитывать, что третий год войны повышает уязвимость общества к манипуляциям, поскольку мы чувствуем влияние военных событий на эмоциональном, психологическом и физическом уровнях. Ослабление, расшатывание, уныние, провоцирование конфликтов внутри страны - это все те аспекты, которые рф использует для достижения собственных пропагандистских целей.

Роль исследований КНИИСЭ в борьбе с пропагандой рф

"Лингвистические и комплексные лингвистически-психологические исследования чрезвычайно сложны, поскольку угрожающая для безопасности государства информация не всегда лежит на поверхности. Чаще всего она подается завуалировано, с применением мощных манипулятивных технологий и пропагандистских языковых и психологических приемов, а основная цель этой информации - манипулирование общественным мнением и формирование нужных манипулятору взглядов и убеждений. Лингвистические исследования требуют глубокого анализа, поскольку скрытые смыслы часто спрятаны настолько глубоко в подтексте, что даже опытные эксперты после тщательного изучения языкового материала нередко удивляются масштабам и изощренности примененных методов и приемов", - отметили в КНИИСЭ.

По мнению специалистов Института, это демонстрирует, насколько опасной может быть информация, насколько серьезную угрозу она представляет из-за своей манипулятивной природы. В современном информационном пространстве люди склонны лучше воспринимать очевидные месседжи, не углубляясь в содержание и скрытые смыслы, которые используют манипуляторы. Именно поэтому для разоблачения таких воздействий необходимы специальные знания судебных экспертов.