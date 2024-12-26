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В Сирии силы лояльные к Асаду убили 14 полицейских: подробности

В Сирии силы лояльные к Асаду убили 14 полицейских: подробности

Киев  •  УНН

 • 3946 просмотра

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В районе Тартуса силы, лояльные к свергнутому режиму Асада, устроили засаду на полицию. 14 правоохранителей погибли, еще 10 получили ранения во время нападения.

В Сирии 14 сотрудников полиции были убиты и 10 ранены в "засаде", устроенной силами, лояльными к свергнутому режиму Башара Асада. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это произошло в сельской местности Тартуса.

Переходная администрация сообщила об инциденте в то время, когда демонстрации и ночной комендантский час в других местах ознаменовали собой самые массовые беспорядки с момента свержения Асада более двух недель назад.

Новый министр внутренних дел Сирии сообщил об убийстве 14 полицейских и ранении 10, как он указал, "остатками" режима Асада в Тартусе, пообещав расправиться с "любым, кто осмелится подорвать безопасность Сирии или поставить под угрозу жизни ее граждан".

Напомним,

Сирийские повстанцы сожгли могилу бывшего президента Хафеза аль-Асада в городе Кардаха. По всей стране уничтожены статуи и плакаты обоих президентов Асадов во время празднования свержения режима.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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