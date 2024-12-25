После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

В Запорожье провели на заслуженный отдых служебного пса-сапера Мастера, который служил в Государственной службе чрезвычайных ситуаций 9 лет и помогал находить и обезвреживать взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

"В Запорожье после 9 лет преданной службы провели на заслуженный отдых служебного пса-сапера ГСЧС Мастера. Четвероногий герой помогал пиротехникам находить и обезвреживать взрывоопасные предметы, спасая жизни людей и обеспечивая безопасность громад", - сообщили в ГСЧС.

В службе отметили, что Мастер был больше, чем служебный пес - он был настоящим другом и напарником для своих коллег, а за свою службу стал легендой.

"Теперь отправляется к новому любящему хозяину, чтобы насладиться теплом семейного уюта. В честь завершения службы Мастеру подарили пакет с кормом. Впереди пса ждет счастливая жизнь в новой семье", - добавили в ГСЧС.

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