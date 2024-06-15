Україна отримала від Євросоюзу собак-саперів для розмінування території
Київ • УНН
Європейський Союз передав Україні третю групу з 12 саперних собак для розмінування території проти російської агресії.
Євросоюз передав Києву третю групу з 12 собак-саперів для розмінування території України, йдеться у повідомленні представництва Єврокомісії в Польщі, передає УНН.
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Відомо, що церемонія передачі українській стороні собак відбулася у п’ятницю, 14 червня, на аеродромі Лососіна-Дольна поблизу Нового Сонча на півдні Польщі.
Завдяки проєкту Єврокомісії одна німецька вівчарка та 11 бельгійських вівчарок підтримуватимуть українську армію, яка протидіє російській агресії. Це третя група талановитих тварин, які рятують життя багатьом людям завдяки своїй здатності знаходити та знешкоджувати снаряди, вибухівку та радіоактивні речовини
У відомстві кажуть, що собаки-сапери були підготовлені в Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії. У Польщі собаки пройшли 14-денний адаптаційний курс на базі Карпатського прикордонного загону Польщі, під час якого українські кінологи познайомилися зі своїми новими підопічними.
У межах урочистої церемонії з передачі собак відбулася презентація їх спроможності щодо виявлення вибухових речовин, а також їх символічна передача новим українським опікунам.
Орієнтовний бюджет зазначеного проєкту, який триватиме до 2025 року, становить 3 млн євро. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів. Першу групу з дев’яти собак-саперів вже було передано Україні в березні минулого року, другу групу з дев'яти собак – торік у листопаді
За даними ДСНС, станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей. Крім того, поранень зазнали 608 людей, із них – 74 дитини.
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