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Морська піхота США випробовує оснащених зброєю з ШІ-націлюванням роботів-собак - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17770 перегляди

Командування Сил спеціальних операцій морської піхоти США наразі оцінює озброєних роботів-собак.

Командування спеціальних операцій морської піхоти США (MARSOC) зараз проводить оцінку нового покоління роботів-собак, розроблених компанією Ghost Robotics, які можуть бути оснащені системами зброї від оборонної технологічної компанії Onyx Industries, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

Поки MARSOC випробовує чотириногі безпілотні наземні транспортні засоби Ghost Robotics (скорочено Q-UGV) для різних застосувань, включаючи розвідку та спостереження, найбільше уваги може привернути можливість озброїти їх зброєю для дистанційного ураження. Але це не безпрецедентно: Корпус морської піхоти США також випробовував роботизованих собак, озброєних ракетними установками.

MARSOC наразі має два озброєних Q-UGV, які проходять випробування, як підтверджено співробітниками Onyx Industries, і їхні системи зброї базуються на дистанційній системі озброєння SENTRY (RWS) Onyx, яка має систему цифрової візуалізації з підтримкою штучного інтелекту та може автоматично виявляти і відслідковувати людей, дрони або транспортні засоби, повідомляючи про потенційні цілі оператору-людині, який може перебувати в будь-якій точці світу. Система підтримує контроль людини для ухвалення рішень щодо ведення вогню і не може ухвалити рішення, чи стріляти, автономно.

На LinkedIn компанія Onyx Industries поділилася відео аналогічної системи у дії.

У заяві для The War Zone MARSOC заявляє, що корисне навантаження, призначене для озброєння, є лише одним із багатьох варіантів використання, що оцінюються. MARSOC також пояснює, що коментарі, зроблені Onyx Industries для The War Zone щодо можливостей та використання цих озброєних собак-роботів, "не повинні бути витлумачені як можливість або особливий інтерес до одного з багатьох варіантів використання під час оцінки". Командування далі підкреслює, що воно знає та дотримується всієї політики Міністерства оборони США щодо автономної зброї.

Оцінка озброєних роботизованих собак відображає зростаючий інтерес до невеликих безпілотних наземних роботів для військового використання.

Водночас перспектива використання озброєних собак-роботів, навіть під наглядом людини, викликає значні питання щодо майбутнього війни та потенційних ризиків та етичних наслідків все більш автономних систем зброї. Також є побоювання, що згодом системи стануть автономнішими. 

Хоча технологія все ще перебуває на ранніх стадіях тестування та оцінки, Q-UGV дійсно мають потенціал для забезпечення можливостей розвідки та безпеки, які знижують ризики для людського персоналу в небезпечних середовищах. Але у той час, поки озброєні роботизовані системи продовжують розвиватися, дуже важливо буде вирішити етичні проблеми та забезпечити відповідність їх використання встановленій політиці та міжнародному праву, зауважує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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