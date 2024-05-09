Морская пехота США испытывает оснащенных оружием с ИИ-нацеливанием роботов-собак - СМИ

Командование специальных операций морской пехоты США (MARSOC) сейчас проводит оценку нового поколения роботов-собак, разработанных компанией Ghost Robotics, которые могут быть оснащены системами оружия от оборонной технологической компании Onyx Industries, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Пока MARSOC испытывает четвероногие беспилотные наземные транспортные средства Ghost Robotics (сокращенно Q-UGV) для различных применений, включая разведку и наблюдение, больше всего внимания может привлечь возможность вооружить их оружием для дистанционного поражения. Но это не беспрецедентно: Корпус морской пехоты США также испытывал роботизированных собак, вооруженных ракетными установками.

MARSOC в настоящее время имеет два вооруженных Q-UGV, которые проходят испытания, как подтверждено сотрудниками Onyx Industries, и их системы оружия базируются на дистанционной системе вооружения SENTRY (RWS) Onyx, которая имеет систему цифровой визуализации с поддержкой искусственного интеллекта и может автоматически обнаруживать и отслеживать людей, дроны или транспортные средства, сообщая о потенциальных целях оператору-человеку, который может находиться в любой точке мира. Система поддерживает контроль человека для принятия решений по ведению огня и не может принять решение, стрелять ли, автономно.

На LinkedIn компания Onyx Industries поделилась видео аналогичной системы в действии.

В заявлении для The War Zone MARSOC заявляет, что полезная нагрузка, предназначенная для вооружения, является лишь одним из многих оцениваемых вариантов использования. MARSOC также объясняет, что комментарии, сделанные Onyx Industries для The War Zone относительно возможностей и использования этих вооруженных собак-роботов, "не должны быть истолкованы как возможность или особый интерес к одному из многих вариантов использования во время оценки". Командование далее подчеркивает, что оно знает и придерживается всей политики Министерства обороны США в отношении автономного оружия.

Оценка вооруженных роботизированных собак отражает растущий интерес к небольшим беспилотным наземным роботам для военного использования.

В то же время перспектива использования вооруженных собак-роботов, даже под наблюдением человека, вызывает значительные вопросы относительно будущего войны и потенциальных рисков и этических последствий все более автономных систем оружия. Также есть опасения, что со временем системы станут более автономными.

Хотя технология все еще находится на ранних стадиях тестирования и оценки, Q-UGV действительно имеют потенциал для обеспечения возможностей разведки и безопасности, которые снижают риски для человеческого персонала в опасных средах. Но в то время, пока вооруженные роботизированные системы продолжают развиваться, очень важно будет решить этические проблемы и обеспечить соответствие их использования установленной политике и международному праву, отмечает издание.