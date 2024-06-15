Евросоюз передал Киеву третью группу из 12 собак-саперов для разминирования территории Украины, говорится в сообщении представительства Еврокомиссии в Польше, передает УНН.

Детали

Известно, что церемония передачи украинской стороне собак состоялась в пятницу, 14 июня, на аэродроме Лососина-Дольна вблизи Нового Сонча на юге Польши.

Благодаря проекту Еврокомиссии одна немецкая овчарка и 11 бельгийских овчарок будут поддерживать украинскую армию, которая противодействует российской агрессии. Это третья группа талантливых животных, которые спасают жизни многим людям благодаря своей способности находить и обезвреживать снаряды, взрывчатку и радиоактивные вещества подчеркнули в Еврокомиссии.

В ведомстве говорят, что собаки-саперы были подготовлены в Бельгии, Польше, Италии, Мальте, Люксембурге и Финляндии. В Польше собаки прошли 14-дневный адаптационный курс на базе Карпатского пограничного отряда Польши, во время которого украинские кинологи познакомились со своими новыми подопечными.

В рамках торжественной церемонии по передаче собак состоялась презентация их способности по выявлению взрывчатых веществ, а также их символическая передача новым украинским опекунам.

Ориентировочный бюджет указанного проекта, который продлится до 2025 года, составляет 3 млн евро. В целом Еврокомиссия передаст Украине 50 специально обученных собак-саперов. Первая группа из девяти собак-саперов уже была передана Украине в марте прошлого года, вторая группа из девяти собак - в ноябре прошлого года говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на декабрь 2023 года в Украине с начала полномасштабной войны из-за подрыва на минах или других взрывоопасных предметах погибли 277 человек. Кроме того, ранения получили 608 человек, из них - 74 ребенка.

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