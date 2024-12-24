Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493 о квотировании поставок лекарств и отмене скидок для аптек вызвали волну возмущения среди представителей украинского фармацевтического сообщества. Профильные ассоциации предупреждают, что предложенные изменения имеют значительные негативные последствия для фармацевтической отрасли и общества в целом: ухудшение доступности медпрепаратов и их существенное подорожание.

Президент Ассоциации "Производители лекарств Украины" Петр Багрий рассказал агентству УНН, какие риски несут предложенные нововведения и как можно избежать катастрофических последствий.

- Против поправок к законопроекту активно выступило фармсообщество. Считаете ли вы, что предлагаемые изменения являются угрозой для стабильности фармацевтического рынка Украины? Как, по вашему мнению, предложение создать единый государственный электронный каталог по управлению торговыми наценками и обязательным включением всех препаратов в него может повлиять на доступность лекарств для населения, особенно в отдаленных регионах?

Я вижу огромную угрозу в поправке по электронному каталогу. Фактически, меняется правовой статус Государственного реестра лекарственных средств с нормативного документа на информационно-коммуникационную систему. Это прогрессивный и прекрасный инструмент, но, к сожалению, несовершенный и не сможет работать и удовлетворить работу всего рынка. Если сегодня имеющиеся 20 тысяч аптек в ежедневном режиме будут обращаться к этому каталогу и через него оформлять свои закупки, и это ежедневно десятки тысяч наименований лекарственных средств, такая информационно-коммуникационная система с этим не справится. Пропускная способность этой системы недостаточна, чтобы обеспечить устойчивую работу рынка. В этом есть проблема огромная.

- То есть это может повлиять на доступность лекарств для населения?

Да, безусловно, просто аптеки завтра останутся без лекарств, потому что они не смогут их получить, если будут исключительно через такой каталог закупать. Поскольку с тем количеством запросов, которые придут в этот каталог, сама система не справится. Сначала нужно создать каталог, протестировать его, обеспечить его нормальную работу, а только после этого уже можно говорить о закупке, обеспечении работы через него аптек.

Также я категорически против внедрения поправки по параллельному импорту. Потому что мы, как отечественные производители, сегодня также выходим на другие рынки, конкурируем там. Никто нам не создает упрощенные модели регистрации, обеспечения качества и условий торговли. Кажется странным, что на фоне развития отечественной фармацевтики создаются упрощенные модели для всего мира, а нас везде в очередь ставят. Я понимаю, например, Польша открывает для нас упрощенную модель входа на польский рынок, мы для их лекарств открываем упрощенную модель на украинском рынке. Поэтому это win-win. Если мы хотим строить собственную экономику, налоги платить, иметь и сохранять рабочие места, развивать фармацевтическую промышленность мы должны заботиться о благоустройстве собственного государства, а не так, что мы отдали свой рынок полностью, а наши производители должны закрыть производство. Мы категорически против. Мы сегодня тратим на регистрацию время, средства, ресурсы своих лекарственных средств в Украине, а иностранцы приходят на наш рынок бесплатно и без регистрации. Вы понимаете, что это не равные условия? Это нонсенс. Такой практики нет нигде в мире. Мы хотели бы, если мы движемся в Европу, имплементировать и внедрять европейские подходы в Украине. Тогда это будет справедливо и конкурентно и будет создавать нормальный климат для бизнеса, в том числе инвестиционный, и это является гарантией, залогом того, что наши пациенты будут иметь качественные, эффективные, доступные лекарства.

Что касается поправки о урегулировании маркетинговых договоров, то мы за европейское регулирование.

- Как вы оцениваете предложение установить ограничение в 20% для дистрибьюторов на закупку от одного производителя? Можете подробнее объяснить, как это повлияет на производителей, аптеки и конечных потребителей?

Сегодня так случилось на нашем рынке, что два дистрибьютора имеют доминирующее положение, они контролируют 80% рынка. Так случилось. Конечно, мы за то, чтобы дистрибьюторов было больше, чем больше дистрибьюторов, тем больше конкуренция и меньше их необоснованное или неконкурентное влияние на рынок.

Если мы сегодня ограничим в один день, например, с 1 января до 20% одному производителю, одному дистрибьютору, то что делать с остальной нашей продукцией, которую мы произведем? Куда девать 60%? К сожалению, действующие меньшие дистрибьюторы просто не способны будут справиться с тем потоком продукции и, соответственно, пострадают аптеки, которые ее недополучают, а недополучают аптеки, соответственно, недополучает пациент. Поэтому это огромный риск.

Если внедряется такой механизм, то это должно быть цивилизованным способом, с определенным переходным периодом времени, с помощью исключительно рыночных механизмов. Начинать ограничивать, возможно не сразу до 20%, а сначала до 30% или 35%. И постепенно это уменьшать, чтобы "вырастить" дистрибьюторов. Ведь новый дистрибьютор завтра не появится, поскольку, на самом деле, дистрибьютор должен инвестировать миллиарды для того, чтобы иметь необходимые склады, программное обеспечение, подготовленный персонал, оборудование, автомобили, транспортные средства. Причем не просто транспортные средства, а сертифицированные, которые могут обеспечить холодовую цепь, завезти лекарства без потери их свойств. Это очень важно, ведь мы говорим о лекарственных средствах, а не о перевозке песка или кирпича.

- Некоторые эксперты говорят, что изменения в законопроект №11493 могут привести к монополизации рынка в пользу отдельных игроков? Согласны ли вы с этим?

Наоборот, все эти меры, которые мы обсуждаем, направлены на то, чтобы демонополизировать рынок и достичь высокой конкуренции. Рынок с высокой конкуренцией действительно эффективен. Однако способ, которым это предложено, к сожалению, приведет к проблемам с обеспечением пациентов лекарственными средствами. Представьте себе, что вы дистрибьютор. Вы сегодня имеете долю на рынке 40%, вам ограничили ее в 20%. Что вы сделаете? Вы заберете из этих заказов, из этого списка ваших клиентов, самые "жирные кусочки", которые обойдутся вам "малой кровью", скажем так, дешевле всего и с минимальными затратами. Вы поставите эти 20%, а остальные, в отдаленные аптеки в селах, где тяжелая логистика, где идет война, вы просто не повезете. Это естественно. И это сделает и один дистрибьютор, и второй дистрибьютор. А тот новый, кто выйдет на рынок, столкнется с тем, что ему останется... Лакомые кусочки будут забраны, а все, что неудобно, далеко, дает угрозы, дает риски, дает неплатежи, ему придется с тем работать. Он и так не в состоянии был работать, а таr еще с этими вызовами он точно не справится. И заложниками этого всего станут обычные клиенты, наши пациенты, которые не дополучат лекарства в отдаленных и проблемных регионах.

- Видите ли вы в предлагаемых изменениях политический подтекст или лоббирование интересов отдельных компаний? Если да, то какие интересы могут стоять за этими инициативами?

Я такого не вижу. Есть сегодня компании, малые дистрибьюторы, которые считают, что есть определенная дискриминация в отношении них... Возможно, здесь действительно надо уравнять, например, условия отпуска лекарственных средств. Учитывая, что это именно лекарственные средства и это социально чувствительные продукты - они должны быть на равных условиях независимости от количества продаж, объемов продаж. Они, наверное, должны быть для всех участников рынка одинаковы. Потому, что аптека в селе, которая находится в собственности одного лица, никогда не получит такие конкурентные условия, такие же цены на лекарственные средства, как сеть аптек. Люди, которые находятся в селе, не виноваты в том, что им эта аптека нужна, но в ней могут быть выше цены. Здесь государство, на мой взгляд, должно установить свои требования, свою политику, так, чтобы население не было заложником такой ситуации.