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Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Киев  •  УНН

 • 25545 просмотра

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Бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области заявила о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС. По ее словам, это связано с возможным хищением средств на строительство фортификаций.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур назначает своих людей в комиссии ревизоров, особенно в регионах, которые получали иностранное финансирование на построение фортификаций.  Это может быть связано с созданием схемы по хищению средств в крупных размерах. Об этом в интервью УНН рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко.

В регионах и в ГНС Украины созданы комиссии, которые полностью подконтрольны Сокуру. Они нелегитимны и все доказательства этого уже собраны. Проведено журналистское расследование, которое выявило, что председатели комиссий ревизоров, это полностью люди, подконтрольные Сокуру

- отметила Ирина Зленко.

По ее словам,  в большинстве случаев людей Сокура назначали именно в регионы, для которых было выделено больше всего средств западными партнерами для строительства фортификационных сооружений. "Я не думаю, что это совпадение. Я уверена, что это схема по хищению средств в крупных размерах", - добавила Ирина Зленко.

Стоит отметить, что такие комиссии определяют принимать ли налоговые накладные и расчеты корректировки от предпринимателей после того, как их заблокировала автоматизированная система.

Напомним

Ранее аналитики СЕО Club, изучив принципы работы системы СМКОР, пришли к выводу, что Государственная налоговая служба блокирует налоговые накладные честного бизнеса, когда не хватает средств для наполнения бюджета. Таким образом государство получает "беспроцентный кредит" от бизнеса без его согласия.

Добавим

Блокировка налоговых накладных - инструмент, придуманный председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, и одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, которая угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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