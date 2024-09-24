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Бо не пощастило. Аналітики в CEO Club розібралися, за яким принципом податкова блокує накладні

Бо не пощастило. Аналітики в CEO Club розібралися, за яким принципом податкова блокує накладні

Київ • УНН

 • 13971 перегляди

Аналітики СЕО-клабу виявили, що ДПС блокує податкові накладні чесного бізнесу для наповнення бюджету. Це дозволяє державі отримувати "безвідсотковий кредит" від підприємців без їхньої згоди.

Державна податкова служба блокує податкові накладні чесного бізнесу, коли не вистачає коштів для наповнення бюджету. Таким чином держава отримує "безвідсотковий кредит" від бізнесу без його згоди. До такого висновку дійшли аналітики СЕО Club, вивчивши принципи роботи системи СМКОР. Про це повідомив колишній військовий, лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко, пише УНН.

Нещодавно проводили презентацію аналітики по блокуванню податкових накладних для підприємців в СЕО-клабі... Якщо дуже коротко і дуже загально, то ми прийшли до єдиного логічного висновку, що найчастіше система СМКОР блокує накладні (і зупиняє роботу підприємства) не тому, що бізнесмен щось порушив чи його операція ризикова. А тому, що не пощастило

- написав Гудименко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, якщо державі не вистачає грошей для наповнення бюджету, то податкова блокує накладні рівно на суму, якої не вистачає. Заблоковані кошти тимчасово належать державі і держава цим коштом закриває свій касовий розрив.

Після судів/хабарів/скарг (потрібне підкреслити) підприємців, їхні накладні (читай – кошти) по черзі розблоковуються. Підприємець на цьому отримав величезний геморой і втрачені можливості (заблоковані рахунки - це не котик чхнув). Держава на халяву і без згоди отримала безвідсотковий кредит від людей, які і не знали, що дають кредит державі. Ну і деякі судді та особливо податківці отримали хабарі. Така от гра

- пояснив Гудименко.

Він додав, що аналітики прийшли до висновку, що у податковому програмному забезпеченні, відомому як СМКОР, яке заявлялося як революційна автоматизована система, що відрізняє ризикові накладні (скрут ПДВ) від неризикових (справжніх ділових), є опція вставити суму, потрібну державі, після якої система наблокує чесних, нормальних накладних на потрібну державі суму.

Це максимально схоже на те, як ДАЇшники зупиняли водіїв не за порушення, а для виконання плану по протоколах і хабарям. Ніяких відмінностей. Хіба що податкова розумніша за ДАЇшників і прикривається розумними словами, презентаціями і компʼютерними системами

 - додав Гудименко.

Він наголосив, що за таку схему в цивілізованій країні був би звільнений не тільки голова податкової, а і весь уряд, ще й декого з них притягнули б до кримінальної відповідальності.

Незабаром ми опублікуємо повне і максимально детальне дослідження, щоб підняти рівень дискусії навколо проблеми. Тому що неможливо досягти прозорості і підзвітності податкової, якщо не знати, як саме влаштовано її шулерські атракціони. Stay tuned. І Гетьманцеву привіт

 - пообіцяв Гудименко.

Додамо

Блокування податкових накладних – інструмент, вигаданий головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, і одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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