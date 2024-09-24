Потому что не повезло. Аналитики в CEO Club разобрались, по какому принципу налоговая блокирует накладные

Государственная налоговая служба блокирует налоговые накладные честного бизнеса, когда не хватает средств для наполнения бюджета. Таким образом государство получает «беспроцентный кредит» от бизнеса без его согласия. К такому выводу пришли аналитики СЕО Club, изучив принципы работы системы СМКОР. Об этом сообщил бывший военный, лидер партии «Демократична сокира» Юрий Гудименко, пишет УНН.

Недавно проводили презентацию аналитики по блокировке налоговых накладных для предпринимателей в СЕО-клабе... Если очень коротко и очень в общих чертах, то мы пришли к единому логическому выводу, что чаще всего система СМКОР блокирует накладные (и останавливает работу предприятия) не потому, что бизнесмен что-то нарушил или его операция рисковая. А потому, что не повезло - написал Гудименко на своей странице в Facebook

По его словам, если государству не хватает денег для наполнения бюджета, то налоговая блокирует накладные ровно на сумму, которой не хватает. Заблокированные средства временно принадлежат государству и государство за эти средства закрывает свой кассовый разрыв.

После судов/взяток/жалоб (нужное подчеркнуть) предпринимателей, их накладные (читай - средства) поочередно разблокируются. Предприниматель на этом получил огромный геморрой и упущенные возможности (заблокированные счета - это не котик чихнул). Государство на халяву и без согласия получило беспроцентный кредит от людей, которые и не знали, что дают кредит государству. Ну и некоторые судьи и особенно налоговики получили взятки. Такая вот игра - объяснил Гудименко.

Он добавил, что аналитики пришли к выводу, что в налоговом программном обеспечении, известном как СМКОР, которое заявлялось как революционная автоматизированная система, отличающая рисковые накладные (скрут НДС) от нерисковых (настоящих деловых), есть опция вставить сумму, нужную государству, после которой система наблокирует честных, нормальных накладных на нужную государству сумму.

Это максимально похоже на то, как ГАИшники останавливали водителей не за нарушения, а для выполнения плана по протоколам и взяткам. Никаких отличий. Разве что налоговая умнее ГАИшников и прикрывается умными словами, презентациями и компьютерными системами - добавил Гудименко.

Он подчеркнул, что за такую схему в цивилизованной стране был бы уволен не только глава налоговой, а и все правительство, еще и некоторых из них привлекли бы к уголовной ответственности.

Вскоре мы опубликуем полное и максимально детальное исследование, чтобы поднять уровень дискуссии вокруг проблемы. Потому что невозможно достичь прозрачности и подотчетности налоговой, если не знать, как именно устроены ее шулерские аттракционы. Stay tuned. И Гетманцеву привет - пообещал Гудименко.

Добавим

Блокировка налоговых накладных - инструмент, придуманный председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, и одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, которая угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это «схемами».

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - «парламентским контролем». Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям