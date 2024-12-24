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Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 25766 просмотра

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Глава Украинского центра безопасности назвал мобилизацию и привлечение гражданских в армию главными вызовами 2025 года. Для противодействия российским атакам Украине необходимо масштабное насыщение противопехотным вооружением.

Главными вызовами в следующем году для Украины будут мобилизационные мероприятия, привлечение гражданских в армию. В работе с партнерами задача №1 - насыщение противопехотным вооружением. Такое мнение высказал журналисту УНН глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Все проблемы обусловлены преимуществом россиян в войне в живой силе. Они наращивают максимально применение своей живой силы, плюс (есть помощь от - ред.) Северной Кореи и это та самая большая нагрузка, с которой нам придется сталкиваться. Понятно, что потери растут, мы стараемся минимизировать эти потери, но это возможно только ценой потери территории. Чем больше, условно, мы будем насыщать позиции людьми, тем выше будут потери от авиабомб, артиллерийских боеприпасов и т.д.", - сказал Кузан.

Он отметил, что у россиян потери сейчас нереально высокие.

"Расчет россиян заключается в том, что мы просто истощимся и что в конце концов наш фронт обвалится. Поскольку россияне наращивают свои группировки, мы также не можем не наращивать свою группировку, а это предполагает мобилизационные мероприятия, имею в виду мобилизацию в широком смысле, то есть привлечение гражданских в армию, в армию. Вот это будет самым главным вызовом следующего года", - заявил Кузан.

Эксперт подчеркнул, что это зависит от Украины, ведь людей никто нам не даст.

"Успешное проведение рекрутинга, успешная кампания именно пополнения рядов не просто ВСУ, а Сил обороны - это наш ответ, наше домашнее задание на тот главный вызов, который будет стоять по крайней мере на начало 2025 года", - отметил Кузан.

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Также эксперт считает, что в работе с международными партнерами задача №1 - насыщение Украины противопехотным вооружением.

"То есть (необходимы - ред.) противопехотные мины, но в большом количестве и дальнобойное оружие для того, чтобы мы могли поражать их склады, их командные, логистические центры. То есть есть механизм, как нам остановить мясные волны россиян", - сказал Кузан.

В качестве примера Кузан приводит российскую "линию Суровикина", которую Украина штурмовала во время контрнаступления летом 2023 года и которую не удалось прорвать, потому что она была хорошо насыщена людьми и достаточным количеством мин.

"Там было заминировано в четыре, пять раз больше, чем предусматривают не только нормы НАТО, но и советской и российской армии. Насыщение вооружением и насыщение людьми позволяет, как показывает "линия Суровикина", удержать территорию. Поэтому вопрос привлечения людей, привлечения качественных людей, качественного обучения и применения в войне - наше главное домашнее задание", - считает Кузан.

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Военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН прокомментировал шансы, что в 2025 году будет прекращение огня.

"Со стороны агрессора никаких кардинальных изменений нет, они до сих пор ведут войну на уничтожение Украины и уступать эту идею не хотят. Поэтому у меня нет оснований говорить, что как минимум первая половина 2025 года может принести какое-то прекращение огня", - сказал Рябых.

Эксперт-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь заявлял УНН, что в 2025 году главным событием для Украины остается полномасштабная война и здесь есть ряд проблем, которые Украине нужно решать.

"Это масштабирование военного производства, это решение проблем с мобилизацией, это задача нанести поражение российским войскам", - сказал Левусь.

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный в комментарии УНН отмечал, что в 2025 году Украина сможет остановить путина на фронте и назвал условия.

Справка

"Линия Суровикина" или „линия Фаберже" - фортификационный комплекс сооружений и окопов, построенный российскими государственными и другими военными формированиями во второй половине 2022 года во время российского вторжения в Украину, после успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Сама линия является частью российских фортификационных сооружений, расположенных вдоль границы с Украиной в Курской и Белгородской областях, и вдоль линии фронта в оккупированных областях.

Дополнение

Американский институт изучения войны (ISW) сообщал, что путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина