Массовая демобилизация пока не отвечает интересам нацбезопасности - Вениславский

Ротационная система для военных еще не полностью реализована из-за обострения на фронте и международной ситуации. А массовая демобилизация во время войны сейчас не отвечает интересам национальной безопасности. Об этом рассказал в эфире Radio NV Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, передает УНН.

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Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Рады сообщал, что проект о демобилизации почти готов, но его нельзя передавать в Верховную Раду, пока не будет подготовлено достаточно резерва военных, чтобы заменить демобилизованных.

Вениславский ответил, о чем свидетельствует такое заявление, и могут ли те, кто ждут ротацию или демобилизацию, попрощаться с такими мыслями:

«Ну, я бы разделил это на две составляющие. Ротация - это то, о чем мы на заседаниях комитета постоянно говорим с начальником Генштаба, главнокомандующим ВСУ и представителями Минобороны. Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях, на сегодняшний день необходим. Это то, что стремится реализовать главнокомандующий ВСУ генерал Сырский, но из-за обострения ситуации на фронте и международных и политических событий, в частности избрания Трампа, реализовать это пока не удается».

Вениславский добавил, что россияне пытаются давить, не жалея своих ресурсов - человеческих и технических. Поэтому полноценная ротационная система еще не заработала, хотя военное командование работает над этим.

Что касается демобилизации или увольнения с военной службы во время военного положения, то я уже неоднократно говорил, что некоторые наши коллеги озвучили и предложили внести соответствующие положения в законопроект, который затем был изъят по обращению Кабмина и министра обороны. По моему мнению, это было сделано либо из-за непонимания последствий таких заявлений и действий, либо с определенным сознательным злым умыслом, но во время полномасштабной войны обещать массовое увольнение с военной службы - это, мягко говоря, не отвечает интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что в ближайшее время у нас появятся основания для закона, который бы предусматривал массовое увольнение военнослужащих