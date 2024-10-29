В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
Киев • УНН
СНБО объявил о планах призвать более 160 тысяч человек в ВСУ для доукомплектования воинских частей до 85%. Рада продлила мобилизацию до февраля 2025 года.
В Украине в ряды Вооруженных Сил планируется призвать еще более 160 тыс. человек. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
«Относительно параметров мобилизации. Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тыс. граждан. Планируется призвать более 160 тысяч человек. Указанное обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%», - сказал Литвиненко.
Дополнение
Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала продление действия общей мобилизации на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года.
Министр обороны страны заявлял, что территориальные центры комплектования и правоохранительные органы Украины смогут обмениваться данными через электронную систему, чтобы эффективнее искать людей, которые уклоняются от службы в рядах ВСУ.
В сентябре 2024 года Зеленский заявлял, что Украина рассчитывала за счет пакетов иностранной помощи укомплектовать 14 новых военных бригад, но не получилось - даже четыре.