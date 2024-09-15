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З 14 нових бригад досі не вдалося укомплектувати навіть чотири - Зеленський

З 14 нових бригад досі не вдалося укомплектувати навіть чотири - Зеленський

Київ • УНН

 • 72573 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не змогла укомплектувати 14 нових військових бригад через повільне постачання озброєння. За його словами, навіть 4 бригади не вдалося повністю оснастити.

Україна розраховувала шляхом пакетів іноземної допомоги укомплектувати 14 нових військових бригад, але не вийшло - навіть чотири. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Дуже багато причин. По-перше, все (постачання озброєння - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає, із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири. Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили і це триває. Як я вже казав це після восьмимісячної паузи. Це передувало позитивному рішенню Конгресу США. Що ми робили протягом цих 8 місяців? Усі мають розуміти, що ми використовували все, що могли. Ми передали те, що в нас є в резервах і те, що в нас є на складах і резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було, ми забрали, всю іхню зброю,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що Україна має 14 бригад, які вже давно сформовані, але не мають достатньої кількості озброєння; нещодавно прибула артилерія та інша техніка, хоча до повного оснащення, яке дасть позитивний результат, ще далеко.

Павло Башинський

Павло Башинський

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