З 14 нових бригад досі не вдалося укомплектувати навіть чотири - Зеленський

Україна розраховувала шляхом пакетів іноземної допомоги укомплектувати 14 нових військових бригад, але не вийшло - навіть чотири. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Дуже багато причин. По-перше, все (постачання озброєння - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає, із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири. Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили і це триває. Як я вже казав це після восьмимісячної паузи. Це передувало позитивному рішенню Конгресу США. Що ми робили протягом цих 8 місяців? Усі мають розуміти, що ми використовували все, що могли. Ми передали те, що в нас є в резервах і те, що в нас є на складах і резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було, ми забрали, всю іхню зброю,