Из 14 новых бригад до сих пор не удалось укомплектовать даже четыре - Зеленский

Украина рассчитывала путем пакетов иностранной помощи укомплектовать 14 новых военных бригад, но не получилось - даже четыре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Очень много причин. Во-первых, все (поставки вооружения - ред.) происходит достаточно медленно. Во-вторых, нам нужно укомплектовать 14 бригад - до сих пор у нас этого нет, из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре. Поэтому нам нужно внутреннее производство дронов. Его недостаточно, но мы это сделали и это продолжается. Как я уже говорил, это после восьмимесячной паузы. Это предшествовало положительному решению Конгресса США. Что мы делали в течение этих 8 месяцев? Все должны понимать, что мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах и то, что у нас есть на складах и резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Все, что у них было, мы забрали, все их оружие, - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что Украина имеет 14 бригад, которые уже давно сформированы, но не имеют достаточного количества вооружения; недавно прибыла артиллерия и другая техника, хотя до полного оснащения, которое даст положительный результат, еще далеко.