До ЗСУ планується призвати ще понад 160 тис. людей - РНБО
Київ • УНН
РНБО оголосила про плани призвати понад 160 тисяч осіб до ЗСУ для доукомплектування військових частин до 85%. Рада продовжила мобілізацію до лютого 2025 року.
В Україні до лав Збройних Сил планується призвати ще більше ніж160 тис. людей. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
"Щодо параметрів мобілізації. Усього до Сил оборони було призвано 1 млн 50 тис. громадян. Планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначене забезпечить доукомплектування військових частин до 85%", - сказав Литвиненко.
Доповнення
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала продовження дії загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 7 лютого 2025 року.
Міністр оборони країни заявляв, що територіальні центри комплектування та правоохоронні органи України зможуть обмінюватися даними через електронну систему, аби ефективніше шукати людей, які ухиляються від служби в лавах ЗСУ.
У вересні 2024 року Зеленський заявляв, що Україна розраховувала шляхом пакетів іноземної допомоги укомплектувати 14 нових військових бригад, але не вийшло - навіть чотири.