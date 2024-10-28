Правоохоронці та ТЦК зможуть обмінюватись даними для ефективного пошуку ухилянтів
Київ • УНН
ТЦК та правоохоронні органи отримають доступ до єдиної електронної системи обміну даними. Це допоможе ефективніше виявляти осіб, які ухиляються від військової служби.
Територіальні центри комплектування та правоохоронні органи України зможуть обмінюватися даними через електронну систему, аби ефективніше шукати людей, які ухиляються від служби в лавах ЗСУ. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
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Умєров підкреслив, що Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним.
Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів
Він наголосив, що цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони.
Також Умєров впевнений, що нові правила також посилять обороноздатність України, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — більше прозорим.
Нагадаємо
Міноборони працює над автоматизацією вручення повісток через реєстр "Оберіг". Повістки генеруватимуться електронно, підписуватимуться цифровим підписом та централізовано друкуватимуться для доставки "Укрпоштою".