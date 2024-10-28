Правоохранители и ТЦК смогут обмениваться данными для эффективного поиска уклонистов
Киев • УНН
ТЦК и правоохранительные органы получат доступ к единой электронной системе обмена данными. Это поможет эффективнее выявлять лиц, уклоняющихся от военной службы.
Территориальные центры комплектования и правоохранительные органы Украины смогут обмениваться данными через электронную систему, чтобы эффективнее искать людей, которые уклоняются от службы в рядах ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Умеров подчеркнул, что Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным.
Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы
Он подчеркнул, что цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны.
Также Умеров уверен, что новые правила также усилят обороноспособность Украины, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным.
Напомним,
Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр "Оберіг". Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки "Укрпочтой".