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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители и ТЦК смогут обмениваться данными для эффективного поиска уклонистов

Правоохранители и ТЦК смогут обмениваться данными для эффективного поиска уклонистов

Киев  •  УНН

16:28 • 8923 просмотра

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ТЦК и правоохранительные органы получат доступ к единой электронной системе обмена данными. Это поможет эффективнее выявлять лиц, уклоняющихся от военной службы.

Территориальные центры комплектования и правоохранительные органы Украины смогут обмениваться данными через электронную систему, чтобы эффективнее искать людей, которые уклоняются от службы в рядах ВСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Умеров подчеркнул, что Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным.

Кабинет Министров Украины утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы

- заявил глава Минобороны. 

Он подчеркнул, что цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны.

Также Умеров уверен, что новые правила также усилят обороноспособность Украины, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным.

Напомним,

Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр "Оберіг". Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки "Укрпочтой".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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