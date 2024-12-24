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"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Киев  •  УНН

 • 4975 просмотра

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Эксперт по безопасности критикует самую высокую оценку работы Елены Думы как главы АРМА за 2024 год на фоне скандалов. Агентство обвиняют в коррупции, фиктивных справках об инвалидности и отсутствии общественного контроля.

На фоне многочисленных скандалов, сопровождающих деятельность Агентства по розыску и менеджменту активов, самая высокая оценка для главы АРМА Елены Думы по результатам служебного оценивания в 2024 году выглядит необъективно. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«На фоне постоянных скандалов это не нормально, такие оценки нельзя называть объективными, и об этом нужно говорить и писать, придавать огласке эту тему», - отметил эксперт.

По его мнению, оценка «отлично» для руководительницы АРМА может быть следствием коррупционной системы, которая работает на собственные интересы.

«Это все потому, что мы живем в коррумпированном государстве, где каждый орган подчинен и создан функционально так, чтобы он был управляем и при необходимости выполнял те или иные внезаконные какие-то намерения и реализовывал их. Я неоднократно говорил, что такая структура, как АРМА, будет работать только на свои интересы», - заявил Шабовта.

Он считает, что необъективные оценки служебной деятельности могут быть ширмой для хищения государственных средств.

«И АРМА и структура, которую возглавлял наркоманчик господин Рудый (глава КРАИЛ Иван Рудый, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине, и который также получил оценку «отлично» по результатам оценивания - ред. И к сожалению, пока закон не будет впереди, пока так, как предусмотрено это Конституцией не будут все государственные органы работать на пользу народа и пользу государства в рамках своих функциональных обязанностей, то будут фальшивые оценки, а за этими оценками - миллионные премии. То есть, продолжаются государственные хищения под видом всяческих поощрений и необъективных оценок», - указал эксперт.

Добавим

Под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Дополнительные вопросы вызывает и политическая независимость агентства под руководством Елены Думы. Руководству АРМА даже приходилось оправдываться за возможные связи с одиозными фигурами, такими как Олег Кулинич, которого обвиняют в госизмене, и Валерием Писаренко, который является близким соратником бывшего заместителя главы администрации виктора януковича Андрея Портнова.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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