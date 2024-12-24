"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

На фоне многочисленных скандалов, сопровождающих деятельность Агентства по розыску и менеджменту активов, самая высокая оценка для главы АРМА Елены Думы по результатам служебного оценивания в 2024 году выглядит необъективно. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«На фоне постоянных скандалов это не нормально, такие оценки нельзя называть объективными, и об этом нужно говорить и писать, придавать огласке эту тему», - отметил эксперт.

По его мнению, оценка «отлично» для руководительницы АРМА может быть следствием коррупционной системы, которая работает на собственные интересы.

«Это все потому, что мы живем в коррумпированном государстве, где каждый орган подчинен и создан функционально так, чтобы он был управляем и при необходимости выполнял те или иные внезаконные какие-то намерения и реализовывал их. Я неоднократно говорил, что такая структура, как АРМА, будет работать только на свои интересы», - заявил Шабовта.

Он считает, что необъективные оценки служебной деятельности могут быть ширмой для хищения государственных средств.

«И АРМА и структура, которую возглавлял наркоманчик господин Рудый (глава КРАИЛ Иван Рудый, которого подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине, и который также получил оценку «отлично» по результатам оценивания - ред. И к сожалению, пока закон не будет впереди, пока так, как предусмотрено это Конституцией не будут все государственные органы работать на пользу народа и пользу государства в рамках своих функциональных обязанностей, то будут фальшивые оценки, а за этими оценками - миллионные премии. То есть, продолжаются государственные хищения под видом всяческих поощрений и необъективных оценок», - указал эксперт.

Добавим

Под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Дополнительные вопросы вызывает и политическая независимость агентства под руководством Елены Думы. Руководству АРМА даже приходилось оправдываться за возможные связи с одиозными фигурами, такими как Олег Кулинич, которого обвиняют в госизмене, и Валерием Писаренко, который является близким соратником бывшего заместителя главы администрации виктора януковича Андрея Портнова.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.