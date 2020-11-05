Шмигаль прогнозує до кінця року добовий приріст хворих на COVID-19 до 20 тисяч

"На жаль, наші прогнози показують в тій ситуації, яка на сьогодні є, доволі стрімке зростання. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тисяч на день – це вже не секрет… До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч людей на день. Наша медична система готується до цих речей, ми витримаємо це, але тут вже треба ставити питання до суспільства, до спроможності лікарів, вони живі люди, їх теж є обмежена кількість…", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв раніше УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисяч.