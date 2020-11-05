Шмыгаль прогнозирует до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тысяч

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая на сегодня есть, довольно стремительный рост. К концу месяца мы можем получить 15 тысяч в день - это уже не секрет... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день. Наша медицинская система готовится к этим вещам, мы выдержим это, но тут уже надо ставить вопрос к обществу, к способности врачей, они живые люди, их тоже есть ограниченное количество...", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал ранее УНН, в Украине на 8 часов 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.