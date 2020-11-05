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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 88086 просмотра

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Шмыгаль прогнозирует до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тысяч

Шмыгаль прогнозирует до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тысяч

Киев  •  УНН

 • 17063 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. До конца этого года в Украине цифра суточного прироста больных COVID-19 может вырасти до 20 тысяч. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая на сегодня есть, довольно стремительный рост. К концу месяца мы можем получить 15 тысяч в день - это уже не секрет... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день. Наша медицинская система готовится к этим вещам, мы выдержим это, но тут уже надо ставить вопрос к обществу, к способности врачей, они живые люди, их тоже есть ограниченное количество...", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал ранее УНН, в Украине на 8 часов 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысяч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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