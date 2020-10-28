Макрон оголосив про часткове повернення локдауну у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон в середу, 28 жовтня, оголосив про "новий етап" в боротьбі з поширенням CОVID-19, який передбачає частковий локдаун з п'ятниці, 30 жовтня, пише DW, передає УНН.
“Я вирішив, що треба з п’ятниці запровадити ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу”, — сказав Макрон в зверненні до народу. Нові обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 1 грудня.
У цей період школи та дошкільні дитячі установи залишаться відкритими із суворим дотриманням правил санітарної безпеки. Під час локдауну виходити з дому можна буде лише з поважних причин — щоб відправитися на роботу, до медичного закладу, допомогти близькому, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися на повітрі біля свого будинку. Як і навесні, приватні зібрання людей за межами сімейного кола виключаються. Забороняються громадські зібрання. Не можна переміщатися з одного регіону країни в інший, крім випадків повернення з канікул з нагоди “Дня всіх святих”, які завершуються.
Магазини, які не є життєво необхідними, бари і ресторани будуть закриті. Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, буде застосовуватися дистанційна робота.
За останню добу у Франції зареєстровано 36437 нових випадків зараження COVID-19. З початку пандемії від коронавірусу померли 35785 осіб.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 755 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.