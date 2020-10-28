В Україні вже 363 тис. випадків COVID-19, за добу - 7 474
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні на 8:40 28 жовтня зафіксовано вже 363 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - стрибок проти попередної доби до майже 7,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 363 075 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 7 474 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 755 людей, з них за добу - 165, що є антирекордом.
Одужали від хвороби вже 148 642 людей, з них за добу - 3 306.
Активних хворих на сьогодні 207 678, приріст за добу - 4 003.
Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі. Раніше те, що приріст нових хворих за добу перевищить 5 тисяч, прогнозували у МОЗ, вказуючи на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
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