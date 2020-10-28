В Украине уже 363 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 7 474
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - прыжок по сравнению с предыдущими сутками до почти 7,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 363 075 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 474 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 755 человек, из них за сутки - 165, что является антирекордом.
Выздоровели от болезни уже 148 642 человек, из них за сутки - 3 306.
Активных больных на сегодня 207 678, прирост за сутки - 4 003.
Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тысяч, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинных ограничений.
Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.