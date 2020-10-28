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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66369 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92858 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104625 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124335 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100416 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101346 просмотра

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В Украине уже 363 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 7 474

В Украине уже 363 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 7 474

Киев  •  УНН

 • 27034 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине на 8:40 28 октября зафиксировано уже 363 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - прыжок по сравнению с предыдущими сутками до почти 7,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 363 075 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7 474 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 755 человек, из них за сутки - 165, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 148 642 человек, из них за сутки - 3 306.

Активных больных на сегодня 207 678, прирост за сутки - 4 003.

Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тысяч, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинных ограничений.

Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.

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