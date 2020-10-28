Макрон объявил о частичном возвращении локдауна во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 28 октября, объявил о "новом этапе" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы, 30 октября, пишет DW, передает УНН.
“Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса”, — сказал Макрона в обращении к народу. Новые ограничительные мероприятия продлятся как минимум до 1 декабря.
В этот период школы и дошкольные детские учреждения останутся открытыми со строгим соблюдением правил санитарной безопасности. Во время локдауна выходить из дома можно будет только по уважительным причинам — чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь ближнему, сделать жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома. Как и весной, частное собрание людей за пределами семейного круга исключаются. Запрещаются общественные собрания. Нельзя перемещаться из одного региона страны в другой, кроме случаев возвращения с каникул по случаю “Дня всех святых”, которые завершаются.
Магазины, которые не являются жизненно необходимыми, бары и рестораны будут закрыты. Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, применяться удаленная работа.
За последние сутки во Франции зарегистрировано 36 437 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 35 785 человек.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6755 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.