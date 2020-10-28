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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 100490 просмотра

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Макрон объявил о частичном возвращении локдауна во Франции

Макрон объявил о частичном возвращении локдауна во Франции

Киев  •  УНН

 • 14599 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 28 октября, объявил о "новом этапе" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы, 30 октября, пишет DW, передает УНН.

“Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса”, — сказал Макрона в обращении к народу. Новые ограничительные мероприятия продлятся как минимум до 1 декабря.

В этот период школы и дошкольные детские учреждения останутся открытыми со строгим соблюдением правил санитарной безопасности. Во время локдауна выходить из дома можно будет только по уважительным причинам — чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, помочь ближнему, сделать жизненно необходимые покупки или прогуляться на воздухе возле своего дома. Как и весной, частное собрание людей за пределами семейного круга исключаются. Запрещаются общественные собрания. Нельзя перемещаться из одного региона страны в другой, кроме случаев возвращения с каникул по случаю “Дня всех святых”, которые завершаются.

Магазины, которые не являются жизненно необходимыми, бары и рестораны будут закрыты. Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, применяться удаленная работа.

За последние сутки во Франции зарегистрировано 36 437 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии от коронавируса умерли 35 785 человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6755 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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