Українців попередили про комендантську годину в Угорщині: є обмеження на в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Угорщині введено додаткові обмеження щодо порядку в’їзду через те, що в цій сусідній країні з 1:00 до 6:00 за київським часом вводиться комендантська година. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужбі.
"Відповідно до інформації, наданої угорськими прикордонниками, на території Угорщини з 1:00 до 6:00 (за київським часом) введено комендантську годину", - йдеться у повідомленні.
Додаткові обмеження введено у зв’язку з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з поширенням COVID-19 на території країни.
Під час цього часового обмеження в'їзд в Угорщину буде дозволено винятково особам, які прямують:
-
- до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;
-
- з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;
-
- до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.
-
"Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини", - зазначили прикордонники.
При цьому у відомстві нагадали, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов пояснив, коли можуть ввести комендантську годину в Україні.