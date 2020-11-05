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Украинцев предупредили о комендантском часе в Венгрии: есть ограничения на въезд

Украинцев предупредили о комендантском часе в Венгрии: есть ограничения на въезд

Киев  •  УНН

 • 15515 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Венгрии введены дополнительные ограничения относительно порядка въезда из-за того, что в этой соседней стране с 1:00 до 6:00 по киевскому времени вводится комендантский час. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Согласно информации, предоставленной венгерскими пограничниками, на территории Венгрии с 1:00 до 6:00 (по киевскому времени) введен комендантский час", - говорится в сообщении.

Дополнительные ограничения введены в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением COVID-19 на территории страны.

Во время этого временного ограничения въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, следующих:

  • к месту постоянного, временного проживания или места работы на территории Венгрии;
  • с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов;
  • к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в отеле.

"Ограничение не распространяется на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии", - отметили пограничники.

При этом в ведомстве напомнили, что такие лица должны иметь документы, которые подтверждают транзитный характер поездки: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов пояснил, когда могут ввести комендантский час в Украине.

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