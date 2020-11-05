Степанов пояснив, коли можуть ввести комендантську годину в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні комендантську годину ввести можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
“Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, потрібно вводити надзвичайний стан. Для цього потрібне рішення РНБО, указ Президента та голосування у Верховній Раді”, — розповів Степанов.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що питання зупинки громадського транспорту в цілому по країні не розглядається.
Також нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує запропонувати уряду посилити карантинні обмеження, зокрема обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в ТРЦ. Також уряд проситимуть заборонити масові культурні заходи, обмежити роботу спортзалів та фітнес-центрів, басейнів.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.
Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.