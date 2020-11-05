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Степанов пояснил, когда могут ввести комендантский час в Украине

Степанов пояснил, когда могут ввести комендантский час в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине комендантский час ввести могут только после введения чрезвычайного положения. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, нужно вводить чрезвычайное положение. Для этого нужно решение СНБО, указ Президента и голосование в Верховной Раде", - рассказал Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос остановки общественного транспорта в целом по стране не рассматривается.

Также напомним, Министерство здравоохранения планирует предложить правительству усилить карантин, в частности ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Также правительство будут просить запретить массовые культурные мероприятия, ограничить работу спортзалов и фитнес-центров, бассейнов.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.

На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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