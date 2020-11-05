МОЗ запропонує уряду посилити карантинні обмеження: що заборонять
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує запропонувати уряду посилити карантинні обмеження, зокрема обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в ТРЦ. Також уряд проситимуть заборонити масові культурні заходи, обмежити роботу спортзалів та фітнес-центрів, басейнів. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“На жаль, ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби погіршується, і не тільки в Україні... Попри рекордний для України показник кількості одужалих,.. у лікарнях продовжують перебувати на лікуванні понад 27 тис. людей... Сьогодні ми хочемо, як Міністерство охорони здоров’я, запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження в Україні. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон ТРЦ”, — сказав Ляшко.
За його словами, у МОЗ хочуть, щоб у ТРЦ працювали виключно магазини.
“Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм...” — сказав Ляшко.
Головний санлікар також розповів, що в постанові хочуть рекомендувати суб’єктам господарювання впровадити окремий час для обслуговування людей віком старе 60 років.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі.