Минздрав предложит правительству усилить карантинные ограничения: что запретят
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует предложить правительству усилить карантинные ограничения, в частности ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Также правительство будут просить запретить массовые культурные мероприятия, ограничить работу спортзалов и фитнес-центров, бассейнов. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине... Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших,.. в больницах продолжают находиться на лечении более 27 тыс. человек... Сегодня мы хотим, как Министерство охраны здоровья, предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон ТРЦ", - сказал Ляшко.
По его словам, в Минздраве хотят, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины.
"Также хотим просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарных норм..." - сказал Ляшко.
Главный санврач также рассказал, что в постановлении хотят рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей в возрасте старше 60 лет.
Как сообщал УНН, в Украине 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд более чем 9,8 тысячи.