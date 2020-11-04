В МОЗ не розглядають необхідність зупинки громадського транспорту

На запитання, за яких умов зупинять транспорт, Степанов відповів: “Ми не розглядаємо таку необхідність, маю на увазі, якщо ми говоримо в цілому по країні”.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що питання повної зупинки громадського транспорту буде розглядатись в останню чергу, якщо люди будуть дотримуватись протиепідемічних заходів.



Окрім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що була розмова про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня, вони розглядають питання про те, як працювати, і які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для стабілізації ситуації.