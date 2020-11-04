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В МОЗ не розглядають необхідність зупинки громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що питання зупинки громадського транспорту в цілому по країні не розглядається. Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.

На запитання, за яких умов зупинять транспорт, Степанов відповів: “Ми не розглядаємо таку необхідність, маю на увазі, якщо ми говоримо в цілому по країні”.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що питання повної зупинки громадського транспорту буде розглядатись в останню чергу, якщо люди будуть дотримуватись протиепідемічних заходів.

Окрім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що була розмова про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня, вони розглядають питання про те, як працювати, і які обмежувальні протиепідемічні заходи потрібно застосовувати для стабілізації ситуації.

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