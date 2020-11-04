В Минздраве не рассматривают необходимость остановки общественного транспорта

На вопрос, при каких условиях остановят транспорт, Степанов ответил: “Мы не рассматриваем такую необходимость, имею в виду, если мы говорим в целом по стране”.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что вопрос полной остановки общественного транспорта будет рассматриваться в последнюю очередь, если люди будут придерживаться противоэпидемических мероприятий.



Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что был разговор о введении комендантского часа и карантина выходного дня, они рассматривают вопрос о том, как работать, и ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для стабилизации ситуации.