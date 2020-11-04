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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35861 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 92825 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100008 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103164 просмотра

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В Минздраве не рассматривают необходимость остановки общественного транспорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос остановки общественного транспорта в целом по стране не рассматривается. Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.

На вопрос, при каких условиях остановят транспорт, Степанов ответил: “Мы не рассматриваем такую необходимость, имею в виду, если мы говорим в целом по стране”.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что вопрос полной остановки общественного транспорта будет рассматриваться в последнюю очередь, если люди будут придерживаться противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что был разговор о введении комендантского часа и карантина выходного дня, они рассматривают вопрос о том, как работать, и ограничительные противоэпидемические мероприятия нужно применять для стабилизации ситуации.

Украинские Национальные Новости

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