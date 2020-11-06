Республіканці підозрюють Google в допомозі демократам на виборах президента США

Відзначається, що лист сенаторів було опубліковано на сайті Сенату США. Законодавці посилаються на дослідження, проведене старшим психологом-дослідником Американського інституту поведінкових досліджень і технологій Річардом Епштейном.

“Твердження доктора Епштейна здаються достовірними і дуже тривожними. Якщо Google дійсно розсилав повідомлення цілеспрямовано для того, щоб допомогти демократам виграти вибори, то це... було нечесно по відношенню до Конгресу і стало обманом незліченної кількості американців”, — заявив сенатор Лі.

За словами сенатора Джонсона, Google навмисно відправляв повідомлення про голосування тільки користувачам-лібералам, щоб збільшити участь у виборах тільки прихильників Демократичної партії США.

“Google та інші гігантські соцмережі зібрали занадто багато влади, і цей приклад маніпуляції в дусі Великого брата [з роману-утопії „1984“ Джорджа] Оруелла демонструє, що Конгрес повинен усунути цю серйозну загрозу нашій демократії і свободи”, — заявив Джонсон.

На думку сенатора Теда Круза, висновки дослідника “викликають серйозні побоювання з приводу зловживання Google своєю владою і його готовності маніпулювати своєю платформою, щоб допомогти Джо Байдену стати президентом”.

Республіканці вимагають від гендиректора Google відповісти, навіщо і яким чином керована ним платформа маніпулювала поведінкою користувачів, щоб вплинути на результат виборів.

Відзначається, що це вже друге звернення сенаторів-республіканців до гендиректора Google з приводу маніпуляції аудиторією в політичних цілях. Раніше гендиректор Google Сундар Пічаї заявив, що керована ним платформа “ніколи не буде робити нічого для того, щоб схиляти когось в ту чи іншу сторону в політичному відношенні. Це суперечить нашим цінностям”.

Як повідомляв УНН, для перемоги на виборах кандидату від Демократичної партії Джозефу Байдену залишилося виграти один або два штати, але для більш впевненого результату краще більше — команда чинного глави держави Дональда Трампа готується йти в суди.