Республиканцы подозревают Google в помощи демократам на выборах президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сенаторы-республиканцы Майк Ли, Рон Джонсон и Тед Круз направили письмо гендиректору Google Сундару Пичаи с просьбой прокомментировать результаты исследования, показавшего, что Google рассылал уведомления с призывами голосовать на выборах президента США только либералам. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что письмо сенаторов было опубликовано на сайте Сената США. Законодатели ссылаются на исследование, проведенное старшим психологом-исследователем Американского института поведенческих исследований и технологий Ричардом Эпштейном.
“Утверждения доктора Эпштейна кажутся достоверными и очень тревожными. Если Google действительно рассылал сообщения целенаправленно для того, чтобы помочь демократам выиграть выборы, то это... было нечестно по отношению к Конгрессу и стало обманом бесчисленного количества американцев”, — заявил сенатор Ли.
По словам сенатора Джонсона, Google намеренно отправлял уведомления о голосовании только пользователям-либералам, чтобы увеличить участие в выборах только сторонников Демократической партии США.
“Google и другие гигантские соцсети скопили слишком много власти, и этот пример манипуляции в духе Большого брата [из романа-утопии „1984“ Джорджа] Оруэлла демонстрирует, что Конгресс должен устранить эту серьезную угрозу нашей демократии и свободе”, — заявил Джонсон.
По мнению сенатора Теда Круза, выводы исследователя “вызывают серьезные опасения по поводу злоупотребления Google своей властью и его готовности манипулировать своей платформой, чтобы помочь Джо Байдену стать президентом”.
Республиканцы потребовали от гендиректора Google ответить, зачем и каким образом управляемая им платформа манипулировала поведением пользователей, чтобы повлиять на исход выборов.
Отмечается, что это уже второе обращение сенаторов-республиканцев к гендиректору Google по поводу манипуляции аудиторией в политических целях. Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи заявил, что управляемая им платформа “никогда не будет делать ничего для того, чтобы склонять кого-либо в ту или иную сторону в политическом отношении. Это противоречит нашим ценностям”.
Как сообщал УНН, для победы на выборах кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену осталось выиграть один или два штата, но для более уверенного результата лучше больше — команда действующего главы государства Дональда Трампа готовится идти в суды.