Президентские выборы в США: Байден в шаге от победы, Трамп требует пересчета - ситуация на данный момент

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Для победы на выборах кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену осталось выиграть один или два штата, но для более уверенного результата лучше больше — команда действующего главы государства Дональда Трампа готовится идти в суды. УНН собрал сведения о том, какова ситуация сейчас в американской “президентской гонке”.

Джо Байден победил в штате Мичиган — одном из ключевых для общей победы на выборах президента США. Об этом объявили американские СМИ, следящие за голосованием. По оценке телеканала NBC News, после обработки 99% бюллетеней Джо Байден получил в этом штате 50,4% голосов, а его соперник, действующий президент США Дональд Трамп — ровно 48%. Fox News приводит другую оценку: 50,5% у Байдена, 48% у Трампа.

Еще один, скорее всего, “отвоеванный” Байденом участок “синей стены” (так называют штаты, в которых демократы неизменно побеждали на выборах с 1992 по 2012 год — ред.) — штат Висконсин. По данным The New York Times и NBC News, кандидат от демократов получил 49,4% голосов избирателей, а Трамп — 48,8% голосов. По данным Fox News, Байден получил в Висконсине 49,6% голосов, а Трамп — ровно 49%. Associated Press указывает, что разрыв между кандидатами составил 0,624 процентных пункта.

В обоих штатах Байден, который уступал поначалу, итоговой победы добился благодаря тому, что сначала там были подсчитаны голоса, отданные непосредственно на избирательных участках, а потом присланные по почте. Именно демократы в основном голосовали по почте.

Подсчет голосов продолжается еще в шести штатах: на Аляске, в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. После вероятной победы в Мичигане и Висконсине у Байдена, по консервативной оценке, должно быть 253 голоса в коллегии выборщиков, у Трампа — 214.

На данный момент не вполне ясны результаты голосования в Аризоне, дающей 11 выборщиков. Еще вчера лидерство Байдена в этом традиционно республиканском штате казалось незыблемым, и некоторые СМИ, включая консервативный Fox News, успели заявить о его победе там. Однако к утру 5 ноября по киевскому времени Трамп сократил отставание там до 69 тысяч голосов, как сообщает издание Politico, а подсчитать осталось еще почти 500 тысяч. Причина — в том, что именно в Аризоне республиканцы подготовились к почтовому голосованию лучше, чем в других штатах, и значительная часть бюллетеней, которые подсчитываются прямо сейчас, отправлена именно их сторонниками. Тем не менее местные аналитики полагают, что после следующей порции подсчитанных голосов Байден вновь увеличит отрыв, так как они должны прийти из более лояльных к демократам районов.

Если Байден сохранит за собой Аризону — это значит что демократам достаточно взять еще один штат, и лучшие шансы у Байдена в Неваде (6 выборщиков) и Пенсильвании (20 выборщиков). В Неваде он опережает Трампа совсем на небольшое число голосов (49,3% против 48,7%, или 7,5 тысячи избирателей), но большинство не подсчитанных голосов пришли по почте из Лас-Вегаса и других округов, где позиции демократов значительно сильнее.

Сложнее ситуация в Пенсильвании. Еще сутки назад, после подсчета 70% голосов, Трамп лидировал там с отрывом более чем в 10% голосов, но теперь разница между кандидатами около 2,5% (это около 140 тысяч голосов). Главный вопрос — будет ли число голосов, отданных за Байдена, расти теми темпами, которые достаточны для того, чтобы вырваться вперед, как это уже случилось в Мичигане. Значительная часть не подсчитанных до сих пор голосов (всего их до 750 тысяч) поступили из крупных городов и их окрестностей, где демократы всегда обходят республиканцев очень уверенно. Поэтому американские наблюдатели аккуратно, но достаточно уверенно предсказывают Байдену победу и там. Результаты ожидаются только в пятницу.

Своего рода “бонусом” для Байдена может оказаться Джорджия, что даст 16 выборщиков. Там, в отличие от Мичигана и Пенсильвании, все бюллетени считали одновременно, и поэтому после подсчета подавляющего большинства голосов многим казалось лидерство Трампа более гарантированным. Однако сейчас оно сократилось до 20 тысяч голосов, а считать осталось еще несколько десятков тысяч бюллетеней, поступивших в основном из столицы штата Атланты и ее окрестностей, где демократы обычно получают большинство. Результаты должны быть оглашены в четверг, 5 ноября, по местному времени.

Таким образом, для почти гарантированной победы Байдену надо выиграть в одной только Пенсильвании либо подтвердить свое лидерство в Аризоне, а вместе с ней взять любой из оставшихся штатов — Неваду, Джорджию или Северную Каролину (15 выборщиков, но там, считают эксперты, у Байдена как раз шансов почти нет). Не подойдет только Аляска — три выборщика, и они почти наверняка будут республиканцами.

В тоже время, команда Трампа будет требовать пересчета голосов в некоторых штатах, а в каких-то случаях может попытаться обратиться в суд. Штаб действующего президента уже заявил о намерении добиться пересчета в Висконсине. Правила пересчета в разных штатах разные: где-то он обязателен при маленькой разнице между претендентами (как правило, менее 1%), где-то в таких случаях он разрешен по требованию одного из них. Статистика, однако, показывает, что очень редко пересчет приводит к смене лидера — на президентских выборах разница в среднем меняется на 282 голоса. Трампу нужны 20 тысяч.

Перспективы судебных исков тоже пока не ясны. В Пенсильвании штаб Трампа планирует оспорить голоса, поданные по почте, но пришедшие уже после 3 ноября. Требование проверить законность подсчета голосов, поступивших по почте, подано к властям Джорджии, а также Мичигана.

Сам Трамп, судя по всему, не вполне удовлетворен действиями юристов своего штаба. Накануне он написал в Twitter, что “реального доступа” к подсчету голосов недостаточно, поскольку “ущерб избирательной системе уже нанесен”. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, как пишет Newsweek, что будет подано еще несколько исков — как в суды штатов, так и в федеральные. Не исключено, что штаб Трампа каким-то образом попытается довести дело до Верховного суда, где большинство у консервативно настроенных судей.

Буквально полтора часа назад глава Белого дома снова написал в сети: “Остановите подсчет!”.

STOP THE COUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

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