рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме
Киев • УНН
Российская армия осуществила массированную атаку дронами на Одессу поздно вечером 10 марта. В результате атаки произошли пожары в частном доме, на складе детских игрушек и в резервуаре с топливом.
Российская армия поздно вечером, 10 марта, атаковала Одессу дронами. В результате вражеской атаки в городе зафиксированы пожары. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Враг в очередной раз массово атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с топливом.
Чиновник добавил, что информация о пострадавших уточняется, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
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