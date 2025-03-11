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рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

Киев • УНН

 • 72238 просмотра

Российская армия осуществила массированную атаку дронами на Одессу поздно вечером 10 марта. В результате атаки произошли пожары в частном доме, на складе детских игрушек и в резервуаре с топливом.

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

Российская армия поздно вечером, 10 марта, атаковала Одессу дронами. В результате вражеской атаки в городе зафиксированы пожары. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Враг в очередной раз массово атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с топливом.

- сообщил в 00:14 Олег Кипер.

Чиновник добавил, что информация о пострадавших уточняется, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

российские войска нанесли удар по Краматорску10.03.25, 23:16 • 22572 просмотра

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