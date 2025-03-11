российские войска нанесли удар по Краматорску
Киев • УНН
Вечером 10 марта оккупанты осуществили очередной обстрел Краматорска. По предварительным данным, под удар попала гражданская инфраструктура города.
российские военные вечером 10 марта в очередной раз обстреляли город Краматорск. Об этом в 22:50 в Telegram сообщила Краматорская городская рада, передает УНН.
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