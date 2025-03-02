Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки
Киев • УНН
Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.
Оккупационная армия рф более 23 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области. В разных районах области, как установлено, есть погибший и раненые люди. В частности враг использовал против мирного населения Краматорска «ФАБ-250» с модулем УМПК. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления
Передает УНН с ссылкой на Донецкую ОГА и Офис Генерального прокурора Украины.
Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Отдельный случай террористических действий рф - в Краматорске: ВС рф нанесли авиационный удар по городу, сбросив «ФАБ-250» с модулем УМПК.
В результате атаки телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 18-летний юноша. Также получили ранения мужчина 34 лет и 88-летняя женщина. - информирует Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Другая оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 2 марта.
Волновахский и Покровский районы
В Зеленом Гаю Комарской громады повреждены 3 админздания.
В Покровске 2 человека ранены, разрушено 6 частных домов, повреждена многоэтажка. В Малиновке Гродовской громады погиб человек.
Краматорский район
Кроме указанного выше инцидента с гибелью человека в Краматорске, также в Лимане повреждены 2 дома и линия электропередач.
В Ильиновской ТГ ранен человек и повреждены 3 объекта в Новой Полтавке, повреждены 10 объектов в Новооленевке.
В Константиновке повреждены многоэтажка, 7 частных домов, магазин, 12 гаражей и линия электропередач; в Иванополье ранен человек, повреждены 4 дома и админздание.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 многоэтажки и 4 частных дома.
Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 671 человек, в том числе 9 детей.
Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины02.03.25, 09:29 • 41075 просмотров