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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38377 перегляди

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Загарбники скинули ФАБ на житловий квартал Краматорську, загинув 18-річний хлопець: деталі по обстрілам Донеччини за добу

Київ • УНН

 • 48204 перегляди

Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал Краматорська, загинув 18-річний хлопець, двоє поранених. За добу росіяни здійснили 23 обстріли населених пунктів Донеччини.

Загарбники скинули ФАБ на житловий квартал Краматорську, загинув 18-річний хлопець: деталі по обстрілам Донеччини за добу

Окупаційна армія рф понад 23 рази обстрілювала населені пункти Донеччини. У різних районах області, як встановлено, є загиблий та поранені люди. Зокрема ворог використав проти мирного населення Краматорську "ФАБ-250" з модулем УМПК. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину

Передає УНН із посиланням на Донецьку ОВА та Офіс Генерального прокурора України.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Окремий випадок терористичних дій рф - у Краматорську: зс рф завдали авіаційного удару по місту, скинувши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний юнак. Також зазнали поранень чоловік 34 років та 88-річна жінка. - інформує Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Інша оперативна ситуація у Донецькій області станом на ранок 2 березня.

Волноваський та Покровський райони

У Зеленому Гаю Комарської громади пошкоджено 3 адмінбудівлі.

У Покровську 2 людини поранено, зруйновано 6 приватних будинків, пошкоджено багатоповерхівку. У Малинівці Гродівської громади загинула людина.

Краматорський район

 Окрім зазначеного вище інціденту із загибеллю людини в Краматорську, також у Лимані пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач.

В Іллінівській ТГ поранено людину і пошкоджено 3 об'єкти в Новій Полтавці, пошкоджено 10 об'єктів у Новооленівці.

У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, крамницю, 12 гаражів і лінію електропередач; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки і 4 приватні будинки.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 671 людину, у тому числі 9 дітей.

Масштабні обстріли прикордоння: 65 атак та сотні вибухів на півночі України02.03.25, 09:29 • 41088 переглядiв

Ігор Тележніков

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